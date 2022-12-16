Айсен Николаев коротко о санкциях США в отношении себя

Едва стало известно, что в компанию 29 российских губернаторов правительство США включило главу Якутии в очередной санкционный список, ТайгаПост направил ему запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Айсен НИКОЛАЕВ был немногословен. Сославшись на занятость в работе с полпредом ДФО, он сообщил: «Если коротко, то чихать я хотел на их санкции». Подробнее на ТайгаПост

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