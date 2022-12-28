Якутянин удивил своим творением🤩😍

Житель Якутии Михаил Боппосов представил символ 2023 года из навоза.

Двухметровый заяц может стучать лапками по барабану.

Житель села Уолба Таттинского района Михаил Боппосов, прославившийся своими скульптурами из навоза, представил символ 2023 года.

«Работа над скульптурой началась в конце ноября. Делал ее вместе с братьями Иваном и Иннокентием. Это 12-й символ года, который я изготовил из навоза. Так что в коллекции теперь все животные из восточного календаря», — рассказал ЯСИА Боппосов.

По словам народного умельца, работа над композицией далась нелегко.

«Навоз нынче у меня в дефиците, так как собственное хозяйство перестал вести по состоянию здоровья. Да и нынче декабрь выдался теплым. А чтобы скульптура хорошо скрепилась, нужны хорошие морозы. Но мне очень сильно помогли мои братья Иван и Иннокентий. Так что к намеченной дате — к 28 декабря — мы успели. Сегодня у нас в селе школьная елка как раз», — поделился Михаил Боппосов.

Народным умельцам удалось механизировать изваяние — двухметровый заяц может стучать лапками по барабану.