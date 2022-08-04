Якутяне стали чаще жаловаться в Центробанк России

Число жалоб якутян на работу страховщиков выросло втрое

За первое полугодие 2022 года якутяне направили в Банк России 124 жалобы на страховые организации — это почти в три раза больше, чем годом ранее. Из них 114 обращений касались обязательного страхования автогражданской ответственности.

В 40 случаях жители Якутии жаловались на отказ страховых компаний в заключении договора ОСАГО. В остальных — на неверное применение коэффициента бонус-малус, нарушение сроков или отклонение требований выплаты страхового возмещения.

«Приобретение полиса ОСАГО — это обязанность каждого автовладельца. Гражданин может обратиться в любую страховую компанию, и ее сотрудники не вправе отказать в заключении договора ОСАГО, если клиент предоставил все необходимые документы. Полис должен быть выдан незамедлительно после подачи заявления. Обо всех нарушениях, допускаемых страховщиками, необходимо сообщать в Банк России», — отметил заместитель управляющего Отделением — Национальным банком по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России Андрей Гриднев.

Количество претензий в отношении банков снизилось на 6% — до 278 единиц. Обращений, относящихся к сфере потребительского кредитования, стало меньше в 1,6 раза. На проблемы с ипотекой, напротив, жители республики жаловались чаще. Число таких обращений возросло с 34 до 46. Как и в прошлом году, якутяне преимущественно заявляли о сложностях с погашением кредитов, несогласии с условиями договоров, а также о том, что банки отказывали в реструктуризации или навязывали дополнительные услуги.

В 13% случаев якутяне не довольны взаимоотношениями с микрофинансовыми организациями. Как и в прошлом году, на них поступило 68 жалоб. Граждане сообщали, что МФО вносили в кредитные истории недостоверную информацию, взимали излишние комиссии, навязывали дополнительные услуги и применяли недопустимые методы для возврата долга.

Всего за полгода жители республики направили в Банк России 511 жалоб. Это на 13,5% больше прошлогоднего показателя.