Встречайте десятую книгу якутской Агаты Кристи!

На днях Национальным книжным издательством «Айар» («Бичик») издана книга известной якутской писательницы и журналистки Альбины ИЗБЕКОВОЙ «Мой лучший друг – убийца». Альбина Избекова – первая в Якутии женщина – автор детективного жанра. Пишет она и женские психологические рассказы.

Первая книга Альбины Иоакимовны «Люди в погонах» вышла в свет в 2002 году. К тому времени у автора было достаточно много очерков и зарисовок. Избекова представила идею тогдашнему министру внутренних дел Якутии Валерию ФЕДОРОВУ. Валерий Сергеевич поддержал этот проект, так появилась первая книга.

Вторая книга вышла к юбилею уголовного розыска Якутии. Названием стала строка из песни Виктора ЦОЯ «День вызывает меня на бой», что очень ярко выражает специфику работы оперативников. Книга так же была финансово поддержана МВД, в частности руководством Управления уголовного розыска в лице полковника милиции Николая Викторовича НИКИТИНА.

Третья книга «Час ночи» так же была посвящена деятельности сыщиков разного периода МВД республики. Это были детективные рассказы, которые, кстати, переизданы в новой книге. Издание этой книги поддержал тогдашний министр МВД Семен НАЗАРОВ.

— Руководство МВД разных периодов, в том числе и министр Яков Григорьевич СТАХОВ, всегда поддерживало меня в таких начинаниях, как и руководство УВД города Якутска, — говорит Альбина Избекова. – В 2007 году к очередному юбилею была издана книга о Якутском гарнизоне, где львиная доля очерков является моим авторством. И сегодня готовы к изданию и ждут своего часа книги о деятельности, сотрудниках УЭБ и ПК, о незаурядном оперативнике, генерал-майоре милиции Виталии Константиновиче ИЗМЕРОВЕ.

В 2018 году увидела свет книга детективных рассказов «Скелет в домашнем халате».

Так же были издана книга «Желанный мужчина», сборник женских рассказов, так же имевший успех.

И вот на днях вышла десятая книга Альбины Избековой «Мой лучший друг – убийца». Книгу можно купить в сети магазинов «Айар» («Бичик»), так же она продается через российские и канадские интернет-магазины.

В сборник вошли детективные рассказы разных лет, написанные на основе реальных уголовных дел, запутанных, сложных, имевших в свое время большой общественный резонанс и, к чести сыщиков, раскрытых по горячим следам. Рассказы знакомят с нелегкой службой якутских оперативников, впечатляют мужественными и яркими образами сотрудников уголовного розыска. Среди них есть выдуманный герой, подполковник милиции в отставке, сыщик Петр Петрович Мурунов, прозванный еще в молодости Золотой Пяткой, которому не сидится дома, и он по-прежнему в эпицентре раскрытия уголовных дел.

Книга написана на основе реальных событий.