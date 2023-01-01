Восточный календарь из якутской органики

Ежегодно якутский культурный мир потрясает предновогодний презент самобытного мастера из Таттинского улуса Михаила Боппосова.

Начиная с 2012-го, народный умелец из села Уолба к каждому Новому году представляет на суд односельчан и прочих жителей республики свое очередное творение. Он ваяет полномасштабные скульптуры не абы какие, а тематические – перед каждым всенародно любимым праздником возле дома Михаила появляются самые настоящие памятники символу очередного года из восточного календаря. Скульптуры его отличаются сюжетной новизной, авторской выдумкой и мастерством изготовления.

Но больше всего людей поражает не вот это все. Боппосов до недавнего времени был единственным в мире скульптором, использующим для своих работ самый необычный материал. Который идеально подходит для лепки фигур – мягкий, пластичный, застывает на холоде, превращаясь в твердую массу не хуже бетона. Легкодоступный – в любой сельской местности его вдоволь в каждом дворе. Так что расходный материал достается мастеру практически бесплатно. И только утонченные дамы морщат свои напудренные носики при упоминании этого благодатного продукта жизнедеятельности крупного рогатого скота, благоухающего определенным ароматом. Да-да, я не шучу – Михаил использует в своей работе коровий навоз. И у него нашлись последователи, правда, у нас в Якутии.

В Зодиаке Боппосова – готовый взлететь огнедышащий дракон, свернувшаяся в клубок змея, тройка лошадей, козы, обезьяны на пальмах, петух, упряжка ездовых собак, веселое трио поросят, восседающая в кресле крыса, якутский бык и семейка тигров. И вот нынче к Новому году Кролика мастер представил свой новый шедевр.

Правда, нынче это у него получилось с трудом. Поскольку у Михаила проблемы со здоровьем, он уже не держит коров, поэтому возникли сложности с материалом. Определенные трудности доставила погода – отсутствие сильных морозов не способствовало процессу ваяния. Но все же с помощью братьев Ивана и Иннокентия автору удалось к намеченному сроку завершить работу. Да еще на этот раз двухметровую фигуру они сделали механизированной – заяц умеет стучать по барабану.

Теперь нам остается гадать: а что таттинский самодеятельный скульптор будет воплощать в будущем – символы якутского календаря или выберет другую тему?