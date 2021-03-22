Волонтеры-предприниматели из Ленска получили благодарность Айсена Николаева

Благодарственные письма от секретаря ЯРО партии «Единая Россия» Айсена Николаева были вручены волонтерам-предпринимателям – участникам доброй акции: в декабре 2020 и январе 2021 года совместно с предпринимателями г. Ленска и национальными общинами Ассамблеи народов РС (Я) была организована доставка горячих обедов работникам инфекционного отделения ЦРБ.

Анатолий Макушев, секретарь Ленского отделения партии «Единая Россия»: «2020 год показал, что в нашем северном крае живут отзывчивые люди с добрыми сердцами! Огромная благодарность тем, кто тогда откликнулся. Будьте здоровы, успешны и счастливы, а в ваших семьях пусть царит мир, уют и согласие!».

Особая благодарность: Ирине Мурашовой (ООО «Гурмания), Наталье Умяровой (кафе «Русская кухня»), Юрию Чен (ООО «Лена»), Наталье Мироновой (кафе «Север»), Анастасие Быстровой (ресторан «Nord Way»), Аману Калмурзаеву (кафе «Уйгурская кухня»), Алмазбеку Каламатову (кыргызская община), Ваге Сачян (армянская община), Саймумину Вафоеву (таджикская община), Александру Ламуеву (бурятская община).