Внимание, розыск!

ОМВД России по Намскому району разыскивается без вести пропавшая ЛУГИНОВА Дарья Ивановна, 1985 г.р., проживающая в с.Бетюнцы Намского района, которая 01.07.20г. выехала в г.Якутск и с 18.07.20г. перестала выходить на связь. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, имеет съемный протез 1-го переднего зуба верхней челюсти. Лиц, владеющих какой-либо информацией просим сообщить по тел. 02, 102, 8914270098.

Источник: ОМВД России по Намскому району

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