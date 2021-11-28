28.11.2021
01:22
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата заместителя Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии

Как университетский профессор прочту лекцию о том, как надо сохранять национальную идентичность на примере Республики Саха (Якутия).

Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, профессор, к.э.н. Юлия ПЕТРОВА на презентации перевода героического эпоса «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайском языке 27 ноября 2021 г.

Презентован перевод героического эпоса «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайском языке
Фото: с сайта Ил Тумэна.
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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