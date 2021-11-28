Вдохновляющая цитата заместителя Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии

Как университетский профессор прочту лекцию о том, как надо сохранять национальную идентичность на примере Республики Саха (Якутия).

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