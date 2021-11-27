Презентован перевод героического эпоса «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайском языке

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 27 ноября состоялась презентация перевода якутского эпоса «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайском языке. Книга издана еще в начале этого года, а сегодня советник главы Республики Алтай Иван БЕЛЕКОВ представил ее в зале заседаний Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я).

В этот знаменательный день в зале заседаний парламента собрались приглашенные почетные гости, народные депутаты республики, члены Якутской республиканской общественной организации сохранения национального эпоса «Ассоциация Олонхо», издатели, сотрудники Института языка и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М.К. Аммосова, деятели культуры и гости из Республики Алтай.

В фойе 4 этажа парламента Якутии Национальной библиотекой РС(Я) была организована выставка изданий с участием первого заместителя председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), председателя Национального организационного комитета по организации и проведению Второго Десятилетия Олонхо при главе Якутии Александра ЖИРКОВА.

Нюрбинское управление культуры, в лице кукольного театра для детей Жарханского наслега, выступило организатором выставки якутских кукол – героев якутского героического эпоса Олонхо.

В состав президиума торжественного мероприятия вошли первый вице-спикер Ил Тумэна, председатель Национального организационного комитета по организации и проведению Второго Десятилетия Олонхо при главе РС(Я), исполняющий обязанности президента Международной ассоциации «Эпосы народов мира Александр Жирков, советник главы Республики Алтай, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VІІ созыва, депутат Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай І-VІ созывов, председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай ІV, V и VІ созывов Иван Белеков, посол доброй воли ЮНЕСКО, член государственной Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, сопредседатель Генерального Совета Ассамблеи народов Евразии, академик Российской Академии художеств Александра ОЧИРОВА, заместитель председателя правительства Якутии Сергей МЕСТНИКОВ, государственный советник Республики Саха (Якутия) Андрей БОРИСОВ.

Вначале перед участниками презентации выступил заслуженный артист Республики Саха (Якутия), олонхосут, артист Театра Олонхо Валентин ИСАКОВ, который исполнил отрывок из олонхо «Нюргун Боотур Стремительный».

Презентацию перевода якутского эпоса на алтайский язык со вступительным словом открыл Александр Жирков. Горячо поприветствовав делегацию из Нюрбинского улуса, парламентарий напомнил, что республика отметила в этом году 100-летие со дня рождения Николая Васильевича ЕМЕЛЬЯНОВА, уроженца Жарханского наслега, известного эпосоведа. В его монографии «Сюжеты якутского олонхо» и написанных на ее основе трудах систематизированы сюжеты 75 текстов олонхо.

От имени депутатского корпуса и от себя лично поздравление направил председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Алексей ЕРЕМЕЕВ. В своем поздравлении спикер парламента отметил, что благодаря усилиям и стараниям председателя якутского парламента пятого созыва Александра Жиркова и его друга, давнего соратника нашей республики Ивана Белекова якутский эпос переведён на алтайский язык.

«Это говорит о том, что эпосы народов Российской Федерации, всего мира будут из поколения в поколение передаваться нашим народам на их родном языке. Это огромный кропотливый труд наших издателей, переводчиков и организаторов большого дела. Таким образом, в век новых технологий, цифрового и виртуального общения, когда молодые люди, к сожалению, начинают забывать свои корни, исконные традиции и обычаи, мы делаем очень значимое и большое дело: стараемся переводить наши эпосы на языки народов мира. Делаем возможности и создаем условия для того, чтобы каждое последующее поколение знало культуру других народов и Российской Федерации, и всего мира», — сказал спикер якутского парламента.

Как считает Алексей Ильич, это очень благородное дело, нужное и полезное для общества. Он выразил уверенность в том, что подвижническая деятельность будет продолжаться.

Спикер Ил Тумэна сказал, что со стороны руководства республики будут приложены все усилия для того, чтобы эта линия продолжалась.

«Искренне благодарю зачинателей этого дела в лице Александра Жиркова и его соратников за то, что вы уделяете этому пристальное внимание. Ваши огромные временные и организационные ресурсы направлены на сохранение, изучение и распространение якутского героического эпоса Олонхо как выдающегося памятника культуры для передачи из поколения в поколение. Эта работа должна быть продолжена. Думаю, что это благородное дело найдёт и других продолжателей, и мы, читая эпосы других народов на своём родном языке, будем духовно обогащаться», — подчеркнул председатель Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) VІ созыва Алексей Еремеев.

Он еще раз поблагодарил всех за огромный подвижнический труд по сохранению и развитию исторической преемственности, материальной и нематериальной культуры народов России. Александру Жиркову Алексей Ильич пожелал дальнейшей плодотворной работы по реализации значимых для развития духовной культуры, искусства республики проектов.

От имени главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА и руководства республики со значимым мероприятием и торжественной церемонией открытия Декады Олонхо в Республике Саха (Якутия) поздравил заместитель председателя правительства РС(Я) Сергей Местников. Он обратил внимание на одну тонкую деталь – олонхо имеет большую содержательную философию: чем глубже изучаем содержание якутского эпоса, тем мы узнаем и познаем по-новому устное нематериальное культурное наследие человечества.

«Олонхо отражает всю культуру народа – это и богатейший словарный запас языка, и культура одежды, питания народа, и домашней утвари, и красивейшей природы Якутии. Это целая философия, благодаря которой мы до сих пор носим в себе культуру наших предков. Мы занимаемся продвижением, поддержкой дальнейшего развития олонхо на государственном уровне», — сказал зампред.

Он отметил, что величие Платона ОЙУНСКОГО, Алексея КУЛАКОВСКОГО заключается в том, что они острее и глубже многих поняли предназначение якутского эпоса и посвятили свою жизнь тому, чтобы это великое наследие передавалось из поколения в поколение.

Как считает Сергей Местников, правильный государственный подход, который придерживается руководством республики – Айсеном Николаевым, Александром Жирковым, позволит дальше сохранять, развивать, изучать и выносить на мировое пространство наше великое наследие, ибо культурные и исторические горизонты нашего народа расширяются благодаря нашему эпическому наследию.

Он также сообщил, что сеть учреждений культуры, Домов Олонхо в муниципальных образованиях республики вносит большой вклад в сохранение и развитие культурного наследия. В образовательных учреждениях активно пропагандируется изучение якутского эпоса и к олонхо подрастающее поколение приобщается с малых лет, что имеет огромное значение при формировании и становлении личности.

Он подчеркнул, что значительные государственные средства должны ежегодно предусматриваться на сохранение, изучение и распространение якутского героического эпоса олонхо как выдающегося памятника культуры для передачи из поколения в поколение. «Эта работа должна быть продолжена», – сказал заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников.

В завершение своего выступления он перечислил книжные издания, которые будут профинансированы за счет Фонда будущих поколений. Кроме того, Сергей Васильевич за вклад в сохранение и развитие устного нематериального творчества вручил почетную грамоту фонда Александру Жиркову.

Он также зачитал стихи собственного сочинения на якутском языке: «Олоҥхо дьикти абылаҥар ылларыҥ, Олоҥхо дьэрэкээн хонуутугар күөлэһийиҥ, Олоҥхо ыраас салгынынан тыыныҥ». Александр Николаевич добавил, что в роду у Сергея Местникова были собиратели якутского фольклора, олонхосуты, тойуксуты и поэты.

Посол доброй воли ЮНЕСКО, член государственной Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, сопредседатель Генерального Совета Ассамблеи народов Евразии, академик Российской Академии художеств Александра Очирова отметила: «Взаимодействие культур, особенно нематериальной культуры, сегодня реально на материальных носителях, книгах. Это то, что останется другим поколениям и, может быть, стоит надеяться, что нынешнее поколение не потеряет, а приобретет свою идентичность. Если мы не передадим те традиции и эпосы, которые сложились и с помощью которых мы приобрели свою идентичность, эти поколения будут считаться потерянными. А это самое страшное, что может произойти с человечеством. Именно поэтому хочу сказать, что самая смыслообразующая сфера всей человеческой деятельности – культура в Якутии, на мой взгляд, приобретает свое новое звучание. Потому что эпосы характеризуют поколение людей с опережающим сознанием провидцев, которое обозначило своё отношение к миру, природе, человеку, и то поколение старалось передать это другим поколениям, понимая быстротечность нашей жизни. Можно гордиться тем, что есть в якутском эпосе. Без гуманитарной модернизации все остальные модернизации никогда не будут иметь успеха. Я хочу, чтобы гуманизм и нравственность стали реальным средством той гуманитарной модернизации, в котором так нуждается общество».

Она также отметила, что для того, чтобы перевести эпос на другой язык необходимо глубоко понимать происходящее, сделать это, чтобы еще больше полюбить и сблизиться с представителями другой культуры не только на основе любопытства, но и на основе любви, дружбы и взаимопонимания.

Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, профессор, к.э.н. Юлия ПЕТРОВА в своем выступлении заявила, что с большим удовольствием будет транслировать всем партнерам из 45 стран Евразии идею национальной идентичности. «Мы до презентации обсудили вопрос о развитии принципов евразийства: как транслировать то, что вы делаете для того, чтобы сохранить национальную идентичность. Как сохранить и приумножить это в непростое для всех время. Как транслировать миру то, как богата Россия талантами, историко-культурным наследием. Как это все сохранить», — сказала она.

Юлия Игоревна заверила в том, что члены международного союза будут знать о проводимой работе в республике. Кроме того, она сказала, что как университетский профессор прочтет лекцию о том, как надо сохранять национальную идентичность на примере Республики Саха (Якутия).

Иван Белеков поприветствовал всех на якутском языке: «Күндү доҕоттор! Күндү Ил Түмэн депутаттара! Алтай норуотун аатыттан алтайдыы эҕэрдэ!»

«Сегодня у нас важное событие в духовной жизни наших народов. Александр Николаевич за последнее десятилетие не только в масштабах своей республики, но Сибири, Дальнего Востока, Российской Федерации и, не побоюсь сказать, в масштабе всей Евразии проводит большую работу. Он выступил со многими международными инициативами, которые сегодня уже получили понимание, признание и поддержку на евразийском пространстве, по крайней мере, в Центрально-Азиатских регионах. Когда приезжаю в Якутию, мне всегда хочется учиться у вас к отношению к родному языку, культурно-историческому богатству, природе», — сказал он.

Он отметил, что в процессе мировой глобализации в Якутии идет укрепление и развитие духовной самоидентификации народа. «Действительно, это очень многого стоит, и здесь заслуга Александра Николаевича, парламента, правительства, духовного лидера – Андрея Борисова», — подчеркнул Иван Итулович.

«Сегодня мы много говорим о межкультурном диалоге, евразийской интеграции, но в основе всего речь идет о богатейшем эпическом наследии народов нашей страны. Мы перевели на алтайский язык «Ньургун Боотур Стремительный», а до этого наш героический эпос «Маадай Кара» был переведен на якутский. Это и есть то, что нас объединяет и сближает — наши этнокультурные корни. Именно благодаря таким переводам якутский и алтайский народы становятся еще ближе», — сказал он.

Далее он говорил о создании энциклопедии эпоса народов мира, инициатором которого выступил Александр Жирков, о кыргызском эпосе «Манас», переведенном на якутский язык.

Иван Белеков напомнил знаменательное событие культурной жизни Республики Алтай, как три года назад талантливейший режиссер современности Андрей Борисов поставил на сцене Национального драматического театра им. П.В. Кучияка спектакль по одноименному героическому эпосу «Маадай-Кара» в изложении выдающегося алтайского сказителя ХХ века А.Г. КАЛКИНА, записанному и переведенному доктором филологических наук С.С. СУРАЗАКОВЫМ. «Мы зашли в театр каждый по отдельности в толпе, а вышли оттуда единым алтайским народом. Вот что сделал Андрей Саввич с нами», — признался советник главы Республики Алтай Иван Белеков.

Далее студент 2 курса Арктического государственного института культуры и искусства Эркул ЧУЛУНОВ перед собравшимися исполнил алтайский хай.

Распоряжением председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие законодательства, парламентаризма и межпарламентских связей нагрудным знаком «За вклад в развитие парламентаризма в Республике Саха (Якутия)» награжден Белеков Иван Итулович, советник главы Республики Алтай, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутат Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай первого-шестого созывов, председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай четвертого, пятого и шестого созывов.

В своей речи государственный советник РС(Я) Андрей Борисов рассказал о проводимой деятельности в целях сохранения и развития древнего наследия: в Якутске строится Центр культуры и эпоса и театр «Олонхо». В нем будет размещена филармония, а также театр «Олонхо» и академический театр «Саха», пространство для изучения эпического наследия народов Севера.

Он отметил, что в якутской науке эпосу олонхо было уделено особое внимание с самого начала – Василий НИКИФОРОВ — КЮЛЮМНЮР, Алексей Кулаковский — Өксөкүлээх Өлөксөй, Гаврил КСЕНОФОНТОВ считали эпос олонхо историческим произведением народа. Первый спектакль, который был поставлен на сцене якутского театра, это эпос олонхо. Сегодня большое историческое событие. Мы стоим перед историей, и история стоит перед нами», — сказал он.

В адрес создателей серии «Эпические памятники народов Мира» поступили видеопоздравления и телеграммы от национальных республик Российской Федерации.

От имени руководства Татарстана, депутатов Государственного Совета Республики Татарстан и от себя лично поздравил Фарид МУХАМЕТШИН.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан в своем видеоприветствии отметил, что сегодняшнее мероприятие особенное. Прежде всего, это результат многопланового труда по сохранению особого жанра, героического эпоса, реализуемого под эгидой ЮНЕСКО инициаторами уникального международного проекта «Эпосы народов мира».

«Работа через адаптацию на родные языки оригинальных фольклорных преданий якутского, алтайского, кыргызского и других народов раскрывает общие символические истоки, способствует интеграции культур Евразии. Отрадно, что в числе её идейных вдохновителей есть человек, посвятивший себя восстановлению и защите нематериального духовного наследия Якутии, давний и хороший друг Татарстана, первый вице-спикер Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Александр Николаевич Жирков.

Он также отметил, что своим отношением и неравнодушием Александр Николаевич вносит значимый вклад в сохранение яркой культурной палитры нашего многонационального народа. Как считает председатель Государственного Совета Республики Татарстан, в преддверии Года народного искусства и нематериального культурного наследия в Российской Федерации такое внимание к духовному богатству малой и большой Родины, сбережению языка, эпическим преданиям особенно ценно.

Он сообщил, что всецело разделяет подобную позицию у себя в республике и возвели её в ранг приоритетов государственной политики. Объявили 2021 год Годом родных языков и народного единства. «Сегодня у нас в мире и согласии проживают представители 173 национальностей. Создаем все условия для сохранения их языков и культур, развиваем национальное образование, прессу. Через закон о нематериальном культурном наследии одним из первых в Российской Федерации законодательно обеспечили защиту памятникам устного народного творчества, обрядам, преданиям и фольклору. Это наши скрепы, надежда и уверенность в завтрашнем дне», — сказал он.

Обращаясь к участникам презентации, Фарид Мухаметшин еще раз подчеркнул, что сила России в укреплении гражданского единства через этническое многообразие, что гарантировано и обусловлено Конституцией РФ. Он выразил уверенность в том, что вместе нужно продолжать следовать этому принципу традиционно – в диалоге культур, в атмосфере дружбы и в взаимопонимании.

Также участников презентации поприветствовал председатель Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва Каан–оол Тимуровича ДАВАА. Он подчеркнул, в рамках уникального международного проекта осуществляется взаимный перевод эпических произведений братских народов, инициатором которого выступил Александр Жирков.

«Мы, жители Республики Тыва, также радуемся, что участвуем в международном проекте. Подготовлен к изданию перевод на якутский язык тувинского эпоса «Хунан-Кара». На стадии вычитки перевод на турецкий язык якутского эпоса «Ньургун Боотур Стремительный». Подобное взаимообогащение культур имеет огромное значение. В эпосах отражается самобытность, образ жизни, история и нравственный принцип народов. Познавая культуру и традиции, мы становимся ближе духовно, лучше понимаем друг друга, при этом проект вносит огромный вклад не только в сохранение культурного наследия народов, но и в пропаганду широкого использования родных языков», — подчеркнул Каан-оол Даваа.

Он поблагодарил всех участников проекта, благодаря которым якутский эпос заговорил на алтайском языке.

«Мы очень рады и горды, что судьба позволила познакомиться с Александром Жирковым и Иваном Белековым, плодотворно работать и общаться как с коллегами, как с близкими друзьями. Нам важно продолжить работу над реализацией этого международного проекта, начать совместную работу над проектом Федерального закона «Об эпическом наследии народов Российской Федерации», — резюмировал председатель Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва Каан–оол Тимуровича Даваа.

Добавим, что законопроект о поддержке, защите и сохранении эпического наследия в России внес в Госдуму Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

По словам авторов инициативы якутского парламента, эпическое наследие — неотъемлемая часть культурного наследия России. Памятники устного народного творчества «в яркой художественной форме отражают историю и мировоззрение народа, этому жанру народно-поэтического творчества принадлежит величайшая роль в сохранении и передачи исторической и духовной памяти народа».

Как считает группа народных депутатов Якутии, для того, чтобы не допустить утраты эпического наследия, необходимо разрабатывать федеральные законы, гарантирующие статус и экономическую поддержку эпического наследия.

Законопроект устанавливает понятийный аппарат, определяются полномочия государственных органов власти по сохранению, защите и популяризации эпического наследия, устанавливается система мер, направленных на его сохранение.

В частности, в документе предлагается определить носителя устной эпической традиции: народного певца-сказителя, исполнителя-импровизатора традиционного эпоса, имеющего репертуар эпического сказительства. Под понятием «эпическая среда» законодатели предлагают подразумевать этническую, фольклорную, языковую, музыкально-исполнительскую среду «в условиях живого традиционного бытования локальных этнических сообществ, в которой сохраняется и развивается устная сказительская традиция».

Прописаны полномочия федеральных органов исполнительной власти по сохранению такого наследия: власти должны разработать основы госполитики в области защиты, сохранения и популяризации эпического наследия, поддерживать фундаментальные научные исследования в этой области, а также содействовать развитию международного сотрудничества для признания эпического наследия на международном уровне.

Далее на экране также было продемонстрировано видеоприветствие председателя Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан Константина ТОЛКАЧЕВА.

В своей речи он поздравил от имени всех депутатов парламента Башкортостан с успешным переводом якутского героического эпоса «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайский язык.

«Это выдающийся памятник культуры, имеющий колоссальное значение не только для Якутии, но и для всех тюркоязычных народов и в целом для мировой культуры. Он признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального культурного наследия. Эпос переведён в рамках уникального проекта «Эпические памятники народов мира», который открыл на представителей разных этносов возможность взаимного обмена эпическими памятниками, их сохранение и распространения. Этот проект инициирован нашей коллегой, Председателем Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва Александром Жирковым в целях сохранения самобытности, коллективной культурной памяти народов, повышения доступности для читателя выдающихся эпических произведений.

Он отметил, что в 2018 году в рамках данного проекта был проведен и издан башкирский эпос «Урал-батыр» на якутском языке. По его сообщению, в настоящее время готовится перевод якутского эпоса «Ньургун Боотур Стремительный» на башкирский язык. «Надеюсь, что в скором времени жители нашей республики смогут приобщиться к величайшему памятнику культуры якутского народа на родном языке», — сказал Константин Толкачев.

Были зачитаны телеграммы, направленные из разных уголков России. Среди них правительственная телеграмма председателя Верховного совета Республики Хакасия Владимира ШТЫГАШЕВА.

«Уважаемый Александр Николаевич! С чувством высокого удовлетворения воспринял Ваше приглашение прибыть в Якутск на презентацию книги «Ньургун Боотур Стремительний» на алтайском языке. Прошу Вас передать всему руководству Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Национальному организационному комитету «Олонхо», мое поздравление с выходом книги народного героического эпоса «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайском языке. Очень сожалею, что из-за плотного графика работы, не имею возможности принять участие в знаменательном событии для якутской общественности.

В направленной телеграмме от председателя Народного Хурала Республики Бурятия Владимира ПАВЛОВА сказано: «Уважаемый Александр Николаевич! Искренне поздравляю в связи с осуществлением издания переводов великих народных героических эпосов «Маадай-Кара» и «Ньургун Боотур Стремительный». Уверен, что это знаменательное событие послужит еще большему укреплению теплых дружеских отношений между якутским и алтайским народами, будет способствовать повышению интереса к истории, культуре, языку, литературе. Выражаю большую благодарность за приглашение на участие в презентации данных изданий».

Свое видеопоздравление направила доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии наук Республики Кыргызстан Жылдыз БАКАШОВА. Было продемонстрировано видеовыступление доктора филологических наук, ответственного секретаря Национального комитета по делам ЮНЕСКО в Республике Алтай Тамары САДАЛОВОЙ.

Далее создателей серии «Эпические памятники народов Мира» поздравили доктор филологических наук, профессор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Василий ИЛЛАРИОНОВ, директор института языка и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Гаврил ТОРОТОЕВ.

В своем выступлении Гаврил Григорьевич отметил, что задача в переводе заключалась в том, что средствами якутского языка передать национальный колорит и традиционные эпические формулы родственной лингвокультуры, стараясь избежать использования знакомых по олонхо речевых оборотов. «Эта задача позволила выработать решения, которые можно применять при переводе любых фольклорно-поэтических произведений родственных тюркских народов. Данная работа приводит к тому, что якутский язык, примеряя на себя новые смыслы и значения, раскрывает свой потенциал, открывает свои новые грани», — проинформировал Гаврил Торотоев.

Как отметил директор института языка и культуры народов, перевод «Маадай-Кара» на русский язык, выполненный Сазоном Суразаковым, настолько точен филологически, что удавалось без труда улавливать алтайское в русском, обращались к алтайскому оригиналу, чтобы также уловить и постараться воспроизвести тюркское (алтайско-якутское) звучание переводимых единиц.

Кроме того, Гаврил Григорьевич обратил внимание на роль профессиональных переводчиков. «Переводчик – это медиатор, способный донести смыслы, разъяснить культурные уникалии, и даже, зафиксировав на другом языке вербальный текст своей культуры, сохранить его для потомков. Перевод является средством поддержания государственного статуса региональных языков. Ему должно придаваться большое значение в языковой политике государства», — считает Торотоев. Далее он выступил с предложением по профессиональной подготовке переводчиков на языки народов России. В конце Гаврил Торотоев вручил Александру Жиркову благодарственное письмо.

В ходе презентации посредством ВКС выступила доктор филологических наук, заведующая отделом фольклористики Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН Республики Башкортостан Гульнур ХУСАИНОВА.

Перед участниками презентации также выступил заместитель генерального директора Национальной издательской компании «Айар» имени С.А. Новгородова Валерий ЛУКОВЦЕВ.

Были также продемонстрированы видеоприветствия кандидата филологических наук, научного сотрудника Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской Академии наук Республики Бурятия Сэсэгмэ ГЫМПИЛОВОЙ, кандидата филологических наук, эпосоведа, старшего научного сотрудника Института гуманитарных исследований Академии наук Республики Калмыкии Байарты МАНДЖИЕВОЙ.

Отмечено, что в декабре в Республике Алтай планируется презентация переводов «Маадай Кара» на якутском и «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайском языках.

Олонхо расширяет культурное пространство якутского народа, а народы мира с уважением и почитанием изучают величественный памятник духовного гения народа саха. Таким образом, олонхо стал основой для выхода Якутии на мировую арену.