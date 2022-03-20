В Якутске отметили День Арктики

19 марта в Якутии отмечается День Арктики. В столице республики праздник прошел на площади Орджоникидзе. Действо началось с обрядов очищения.

Ассоциация эвенков Якутии провела обряд «Чичивкавун». Проходя через ритуальную арку «Чичипкан», человек очищается дымом багульника, вся скверна остается на другой стороне арки. Старейшины благословили словами-алга.

Обрядовая группа Союза эвенов Якутии провела обряд «Дэлбургэ». Завязывая небесные ленточки на бечевку «дэлбургэ», человек просит о самом сокровенном, о здоровье, счастье, удаче, тем самым удлиняя нити жизни, очищая ауру.

В праздничной программе: конкурс круговых танцев «Мы – люди Арктики!», игры народов Севера.

На выставке национальных художественных промыслов очаровали уникальные изделия мастериц.

Библиотека «Созвездие» представила книжную выставку, посвященную Дню Арктики. Ансамбли и солисты КМНС подарили яркую, самобытную концертную программу.

Праздник нацелен на объединение людей, поддержку и развитие арктических районов Якутии.