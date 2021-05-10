В Якутии резкий скачок заболевших COVID-19

Сегодня, 10 мая, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 115 новых случаев (вчера — 99) коронавирусной инфекции:

Якутск – 65 случаев;

Мегино-Кангаласский район 25 случаев;

Вилюйский район 6 случаев;

Амгинский район 5 случаев;

Нерюнгринский, Чурапчинский районы по 4 случая;

Усть-Алданский район 3 случая;

Горный, Кобяйский, Среднеколымский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 36205 случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии скончались 619 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 1431 исследование на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 069 434 теста.

Сегодня будет издан указ о переводе школьников Якутска на дистанционное обучение. Помимо тех, кто учится в выпускных классах.

По состоянию на 10.05.2021 г. в республику поступило всего 136 084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции.

На 10.05.2021 г. получили первую вакцинацию – 111 240 человек, в том числе 28 927 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 87 045 человек, в том числе 21 396

лиц, старше 60 лет.

Использовано 81,9% от общего объема вакцины, поступившей в республику.

Напомним, что вчера глава Якутии своим указом ужесточил ограничения по COVID-19.