В Якутии резкий скачок заболевших COVID-19
Сегодня, 10 мая, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
За сутки в регионе зарегистрировано 115 новых случаев (вчера — 99) коронавирусной инфекции:
- Якутск – 65 случаев;
- Мегино-Кангаласский район 25 случаев;
- Вилюйский район 6 случаев;
- Амгинский район 5 случаев;
- Нерюнгринский, Чурапчинский районы по 4 случая;
- Усть-Алданский район 3 случая;
- Горный, Кобяйский, Среднеколымский районы по 1 случаю.
За все время в республике зарегистрировано 36205 случаев заболевания COVID-19.
Всего с начала пандемии скончались 619 человек.
За сутки лабораториями республики проведено 1431 исследование на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 069 434 теста.
Сегодня будет издан указ о переводе школьников Якутска на дистанционное обучение. Помимо тех, кто учится в выпускных классах.
По состоянию на 10.05.2021 г. в республику поступило всего 136 084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции.
На 10.05.2021 г. получили первую вакцинацию – 111 240 человек, в том числе 28 927 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 87 045 человек, в том числе 21 396
лиц, старше 60 лет.
Использовано 81,9% от общего объема вакцины, поступившей в республику.
Напомним, что вчера глава Якутии своим указом ужесточил ограничения по COVID-19.
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