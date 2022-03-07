Республиканский конкурс учительских команд «Методический турнир», выявляющий и продвигающий эффективные модели инновационной педагогической практики стал не менее популярным и востребованным состязанием в педагогическом сообществе.

Содержание Турнира задумано и проводится в соответствии с приоритетными направлениями образовательной политики: обновленные ФГОС, функциональная грамотность, открытое образование — 2030.

Девиз Метотура: «Умное образование — умный регион».

АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» проводит VII-й республиканский Методический турнир районных (улусных) учительских команд со 2 по 11 марта 2022 года.

Участниками команды являются команды образовательных организаций улусов (районов), ставшие победителями аналогичных командных состязаний в своем улусе (районе), команды, представляющие профессиональные сообщества, клубы, объединения, ассоциации, союзы и т.д.

Со 2 по 4 марта прошел заочный отборочный этап турнира, по итогам которого в финал прошли следующие 7 команд из 15 принявших участие:

— Команда учителей МБОУ «Соттинская СОШ» «Suottu-TEAM» Усть-Алданского улуса;

— Сообщество молодых педагогов МБОУ «Амгинская СОШ №2 им.В.В. Расторгуева» «ВЕКТОР» Амгинского улуса;

— Команда учителей МБОО «Ытык-Кюельская СОШ №1 им А.И. Софронова» «АВАНГАРД» Таттинского улуса;

— Команда учителей МБОУ «Чурапчинская гимназия имени Степана Кузьмича Макарова» «КомМЕТА» Чурапчинского улуса;

— Ассоциация молодых учителей «УМУНУПКИТ» Жиганского улуса.

Финальный заочный этап Метотура берет начало сразу после праздников, 9 марта с.г., и завершится 11 марта. Чья команда выйдет победителем турнира, об этом — в следующих публикациях.