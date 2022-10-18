Шекспир и Ойунский: Анатолий Бурцев о перекличке культурных трансформаций

в Оксфорде

Автор более 300 работ по английской, американской, японской, русской, якутской литературе. Его работы получили известность в Великобритании, США, Японии и других странах.

доклад на симпозиуме в Оксфордском университете

Представляем интервью Анатолия Алексеевича Бурцева — автора оригинальной деидеологизированной концепции якутской литературы, работающего сегодня по интереснейшей проблематике перекличек мировой и якутской литературы. Он стал героем очередного выпуска «Антропологии Севера», освещающего творчество якутских ученых.

с А.Е. Мординовым

Занимательный рассказ действительного члена национальной Академии наук, профессора Северо-восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, затронул историю обращения к литературоведческому анализу творчества якутских писателей и поэтов. Примечательно, что ученому, поначалу плотно занявшемуся анализом классической английской литературы, впоследствии открылись совершенно новые горизонты и грани родной национальной литературы. Его научное творчество в компаративном анализе по-новому открывает периодизацию литературного течения в Якутии, позволяя говорить о «золотом» и «серебряном веке» якутской литературы, а также осуществить непредвзятую оценку с позиции эстетики современных национальных литератур мира, ставя на одну плоскость, например, творчество Уильяма Шекспира и Платона Ойунского.

С первым аспирантом, сегодня известным писателем Андреем Геласимовым

Для удобства просмотра, ниже и в самом видео предлагается систематизация интервью, согласно приведенных тайм-кодов.

Приятного просмотра!

Тайм-коды интервью:

00:00 – «как я пришел к якутской литературе»

00:26 – визитка академика Академии наук РС (Я), профессора СВФУ им. М.К. Аммосова А.А. Бурцева

09:30 – особенности неидеологизированного подхода к анализу творчества якутских писателей

11:50 – о правомерности использования термина «100-летие якутской литературы»

13:13 – «орхонские тексты» — рунические памятники литературы

16:01 – о концепции «встречных течений» А.Н. Веселовского

17:16 – концепция А.А. Бурцева «о литературных связях» — «У. Шекспир и П. Ойунский»

22:16 – “мы свидетели успехов современного якутского искусства”

24:59 – феномен современных национальных литератур мира

26:54 – Вправе ли сегодня говорить о «золотом» и «серебряном веке» якутской литературы?

30:03 – плеяда якутских просветителей и представители якутского Серебряного века

32:07 – о пресловутом делении литературы на «дооктябрьскую и советскую»

36:11 – якутская литература в контексте русской и мировой литературы

40:20 – Ойунский и Шекспир: открытие в литературных параллелях

45:37 – «кто следующий глашатай русской литературной эпохи?»

48:47 – «какие драгоценные подарки готовит человеку чтение» или о ренессансе

классической литературы