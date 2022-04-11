Работники «Водоканала» провели традиционный субботник в музее «Якутская ссылка»

Начиная с 2018 года Водоканальцы регулярно приходят на помощь сотрудникам дома-музея «Якутская ссылка» – известного многим как «Романовка».

В первый год работники АО «Водоканал» облагородили территорию и обустроили водоотвод во дворе, что позволило избежать сильного затопления во время таяния снега. С тех пор проводить субботник на территории Романовки стало доброй традицией. В этом году водоканальцы вновь взяли в руки лопаты и вывезли весь снег и мусор с территории музея.

Дом-музей «Якутская ссылка» хранит в себе память о важных событиях значимого для Якутии исторического периода, в том числе внесшего вклад в становление автономии республики. И, ставшие традиционными для водоканальцев, субботники на территории музея это, в первую очередь, стремление бережно и заботливо относится к своей культуре и к своей истории. «Сейчас, когда во многих западных странах стали запрещать русскую культуру, вопросы сохранения нашей культуры, истории и передачи этих знаний молодому поколению, а также пример заботы об этой памяти и бесценных знаниях стали актуальны как никогда» – подчеркнул генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ.