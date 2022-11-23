Пенсии в январе 2023 года повысят не всем пенсионерам



Госдума во втором чтении приняла увеличение прожиточного минимума

По закону доход пенсионеров не может быть ниже прожиточного минимума. Сегодня, 22 ноября, Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, устанавливающий прожиточный минимум в 2023 году в РФ на уровне 14 375 рублей. В рамках инициативы предлагается установить величину прожиточного минимума исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей) и 2024-го (15 049 рублей), сообщает ТАСС.

Ранее в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан: семей с детьми, пенсионеров, беременных. В министерстве напомнили, что на 1 января 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. 1 июня 2022 года размер прожиточного минимума был увеличен на 10%, проиндексированные суммы с 1 января 2023 года будут увеличены на 3,3%.

С 1 января в России увеличат размер пенсионных выплат только для неработающих пенсионеров: они должны перекрыть инфляцию 2022 года — 12,4%. Это будет рекордная индексация пенсий в России за последние семь лет — пенсии вырастут на 15% по сравнению с январем 2022 года.

Сумма прибавки зависит от размера выплат, поэтому у каждого пенсионера она индивидуальна, но в среднем по стране пенсия достигнет 21 000 рублей.

Всего, согласно проекту трехлетнего бюджета, средняя пенсия в 2023 году составит 22 174 рубля, в 2024-м — 23 390 рублей, а в 2025-м — 24 477 рублей.

Сколько раз повышали пенсии в 2022 году

Согласно российской Конституции, обычно пенсии повышают один раз в год, к 1 января. Но в 2022 году рост инфляции оказался таким, что пенсии было решено повысить дважды — в январе на 8,4% и в июне еще на 10%. Размер индексации в январе 2023 года составит 4,8%.

Как пояснила Известиям представитель комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, с 1 января предусмотрена индексация страховых пенсий с учетом инфляции за прошедший год. При этом индексируют денежные выплаты всем получателям с 1 февраля. Социальные пенсии повышают с 1 апреля. И, наконец, с 1 августа корректируются пенсии тем, кто еще работал в прошедшем году.

Работающие пенсионеры останутся без индексации

В Пенсионном фонде России (ПФР) считают, отмена индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров с 2016 года незначительно повлияла на показатели рынка труда, доходы населения и динамику развития экономики России. Об этом сообщило РБК со ссылкой на документы.

По оценке ПФР, возвращение к практике индексации пенсий для работающих пенсионеров приведет к некоторым негативным последствиям:

Уровень пенсий неработающих граждан сократится. Из-за индексации пенсий придется перераспределить бюджетные средства от неработающих пенсионеров к работающим.

Из бюджета придется дополнительно выделить 0,5 трлн руб. Из-за существующих финансовых ограничений при индексации пенсий для работающих пенсионеров на 10% ПФР понадобятся дополнительные средства.

В ПФР считают, что страховая пенсия для работающих пенсионеров является льготой, потому что у них также есть зарплата. Страховые пенсии выделяют гражданам из-за нетрудоспособности, в том числе связанной со старостью или инвалидностью.