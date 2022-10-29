Рекордная индексация пенсий запланирована на 2023 год

На 2023 год правительство России анонсировало рекордную за последние семь лет индексацию пенсий.

Расходы бюджета Социального фонда позволят увеличить с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров в среднем на одну тысячу рублей, Об этом на пленарном заседании Госдумы 27 октября сообщил статс-секретарь — замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. «Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 года размеры страховых пенсий неработающим пенсионерам в среднем на тысячу рублей. Напомню, что по законодательству индексация пенсий производится ежегодно с 1 января», цитирует замминистра Еadaily.com.

Министерство труда и соцзащиты анонсировало индексацию в 2023 году почти на 5%. Процесс индексации поделят на несколько периодов, сообщает ulpressa.ru. В начале следующего года будет пересчитана страховая пенсия для пожилых неработающих людей. Повысится как пенсионный коэффициент, так и фиксированная часть выплат. Также будет учитываться повышение прожиточного минимума. В феврале 2023 года увеличатся единовременные выплаты льготным категориям граждан. В апреле будут проиндексированы выплаты для военных пенсионеров и суммы соцобеспечения. В августе ожидается перерасчет пенсий для работающих россиян пенсионного возраста.