На сколько вырастут пенсии с 1 января? 

В законе о бюджете ПФР на 2022-2024 годы прописана индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2023 г. на 5,6%. Однако новый законопроект, который подготовил Минтруд РФ, предполагает рост пенсий с нового года на 6,8%.

«Но это ещё не итоговое значение индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам. Рост пенсий с 1 января 2023 года может быть больше, — сообщила aif.ru член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. — На сколько в итоге вырастут пенсии, будет зависеть от инфляции за текущий год, которую в начале года подсчитает Росстат.

Вспомните, как индексировались пенсии в этом году. Скорее всего, сценарий будет похожим. Сначала с 1 января 2022 года страховые пенсии были повышены на 5,9%. Однако потом из-за высокой инфляции президентом было принято решение проиндексировать пенсии на 8,6%. Решение было принято в конце января, но закон имел обратную силу — пенсионерам сделали корректировку выплат. Пенсия была пересчитана, и граждане получили повышенную пенсию с 1 января. А потом, как известно, с 1 июня была вторая индексация на 10%.

Так что повышение страховых пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2023 года также будет зависеть от роста потребительских цен в 2022 году».

По прогнозу Минэкономразвития инфляция по итогам 2022 года может составить 13,4%.