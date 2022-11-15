Насколько увеличился размер пенсии в Якутии и будет ли еще повышение?

В этом году в связи с геополитическими событиями и со складывающейся социально- экономической ситуацией было принято решение о второй индексации всех пенсий, как страховых, так и социальных, с 1 июня текущего года. В июне всем пенсионерам республики, а их в Якутии сегодня проживает 273 тысячи, на 10% проиндексировали все размеры пенсий, сообщает тгк Отделение Пенсионного фонда по РС(Я).

В августе произведен перерасчёт размера страховой пенсии всех работающих пенсионеров Якутии, в результате этого на 1 октября средний размер страховой пенсии по старости в целом по республике составил 25 895 рублей. А средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в Якутии составил 28 909 рублей, то есть фактически размер пенсии неработающего населения в среднем на 3 000 рублей больше. Пенсии для неработающих пенсионеров – это единственный источник дохода, поэтому эта дифференциация увеличивается в республике из года в год.

Если же говорить о росте пенсии в следующем году, то Министерство труда и соцзащиты РФ уже анонсировало следующую индексацию пенсий в 2023 году почти на 5%. Процесс индексации поделят на несколько периодов, сообщает ulpressa.ru. В начале следующего года будет пересчитана страховая пенсия для пожилых неработающих людей. Повысится как пенсионный коэффициент, так и фиксированная часть выплат. Также будет учитываться повышение прожиточного минимума. В феврале 2023 года увеличатся единовременные выплаты льготным категориям граждан. В апреле будут проиндексированы выплаты для военных пенсионеров и суммы соцобеспечения. В августе ожидается перерасчет пенсий для работающих россиян пенсионного возраста.

