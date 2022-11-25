Насколько вырастет пенсия неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года?

С 1 января на 4,8% будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров. Эту цифру назвал министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков 25 ноября в Совете Федерации в ходе нового формата — «Парламентского диалога», сообщает «Парламентская газета».

Он напомнил, что в этом году впервые по решению президента провели промежуточную индексацию пенсий с 1 июня на 10%.

«По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством, совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», — сказал Котяков, которого цитирует «Интерфакс».

Как писала «Парламентская газета», с 1 июня в России были проиндексированы на 10% минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам. Всего в федеральном бюджете было заложено на эти цели свыше 500 миллионов рублей. Повышение затронуло более 50 миллионов граждан, из них 35 миллионов — пенсионеры, чьи пенсии были проиндексированы. В среднем размер их пенсии был увеличен на 1760 рублей и составил 19 360 рублей.