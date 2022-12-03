Новая ловушка для пенсионеров — звонят якобы из Пенсионного фонда и…

По Whatsapp и соцсетям распространяют предупреждение пенсионерам о новых смехах мошенников. В Якутии уже таким способом ограбили пенсионера из Мирного, сняв с его карты все сбережения — два миллиона рублей.

Читайте подробнее здесь У пенсионера из Якутии лже-сотрудник Пенфонда сняла с карты миллионы рублей!

Всем пенсионерам*!

Предупредите родных, друзей, знакомых!

Звонят из Пенсионного фонда, называют ВСЕ ваши данные: ФИО, адрес, место работы. Говорят, что произведён перерасчёт пенсии за 2016-2018 г.г. (на самом деле за эти годы перерасчёт не производился) и предлагают пройти перерегистрацию по телефону. Называют первые цифры вашей сбербанковской карты (а они у всех одинаковые) и говорят: «Назовите следующие цифры». Потом просят назвать КОД, который вам тут же приходит в СМС — и всё, на карте у вас «0»…

Послушайте, как пострадавший пенсионер из Мирного рассказывает, как его обманули мошенники, чтобы предупредить других пенсионеров, чтобы они не попадались на уловки преступников по телефону:

Будьте бдительны!

Напиши всем своим из списка, чтобы все прочли это Важное сообщение !!! Появился новый вид мошенничества. На Ваш телефон может прийти следующее сообщение: «Смотрю на фото, вспоминаю нас». А внизу будет ссылка… Якобы на фото… Ни в коем случае не открывайте эту ссылку ! Особенно, если к этому номеру привязана карта. Как только откроете ссылку, деньги с карточки исчезнут ! Сообщение может быть с любой другой текстовкой! Любые сообщения с ссылками с незнакомых номеров не открывайте, а сразу удаляйте! Передайте эту информацию всем своим знакомым, друзьям и родственникам!!!

*В Н И М А Н И Е !!!!!

*Новая информация об аферистах! Пожалуйста, проинформируйте об этом своих родственников!

В связи с обострением экономической ситуации, криминал придумывает новые виды мошенничества.

Вот один из свежих видов мошенничества, о котором сообщили из компании сотовой связи.

Вы получаете телефонный звонок на свой мобильный телефон от человека, который представляется инженером компании, провайдера мобильной связи.

Он/она говорит, что они проверяют Вашу мобильную линию, и просят, Вас нажать #90 или #09 или любую другую комбинацию цифр и символов.

Необходимо немедленно закончить этот разговор, нажав клавишу отбоя.

Не нажимайте предложенную Вам комбинацию цифр или символов — иначе мошенники получат доступ к Вашей SIM карте, и будут делать звонки за Ваш счёт.

И будут иметь доступ к вашему мобильному банку!

КТО ПРЕДУПРЕЖДЁН ТОТ ВООРУЖЁН!!!

Пожалуйста, проинформируйте об этом своих родственников, знакомых. Спеши поделиться ценными советами с друзьями, не лишай их возможности узнать это!