Евгений Григорьев: Хорошая новость…
Хорошая новость для жителей Тулагино!
Вопрос с обеспечением высокоскоростным интернетом регулярно поднимается жителями на встречах.
Основная проблема в том, что, с учетом относительно небольшой численности населения села и отдаленностью от магистральной линии связи, строительство оптоволоконной распределительной линии связи не имело коммерческого интереса у операторов связи.
Сегодня вопрос сдвинулся с мертвой точки. Нам удалось достичь взаимопонимания в данном вопросе с местных провайдером – оператором связи ООО «Диапазон». К июлю 2026 г. до с. Тулагино будет построена магистральная линия связи, а также в самом селе развернется распределительная сеть доступа от «Туймаады сеть». Работы планируется начать этой весной.
Реализация проекта позволит обеспечить жителей с. Тулагино высокоскоростным оптоволоконным каналом связи. И, что немаловажно, для жителей – услуги связи будут не дороже, чем в черте города.
Больше информации – в моем канале МАХ.
