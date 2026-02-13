Евгений Григорьев: Хорошая новость…

Хорошая новость для жителей Тулагино!

Вопрос с обеспечением высокоскоростным интернетом регулярно поднимается жителями на встречах.

Основная проблема в том, что, с учетом относительно небольшой численности населения села и отдаленностью от магистральной линии связи, строительство оптоволоконной распределительной линии связи не имело коммерческого интереса у операторов связи.

Сегодня вопрос сдвинулся с мертвой точки. Нам удалось достичь взаимопонимания в данном вопросе с местных провайдером – оператором связи ООО «Диапазон». К июлю 2026 г. до с. Тулагино будет построена магистральная линия связи, а также в самом селе развернется распределительная сеть доступа от «Туймаады сеть». Работы планируется начать этой весной.



Реализация проекта позволит обеспечить жителей с. Тулагино высокоскоростным оптоволоконным каналом связи. И, что немаловажно, для жителей – услуги связи будут не дороже, чем в черте города.



Больше информации – в моем канале МАХ. Подписывайтесь!