СТНГ продолжает модернизацию материально-технической базы

В соответствии со Стратегией развития, утвержденной советом директоров компании, «Сахатранснефтегаз» продолжает планомерную работу по укреплению материально-технической базы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

Состоялось рабочее совещание по оптимизации складского хозяйства и производственной базы ЛПУМГ. Участники совещания рассмотрели технические решения проекта, который реализуется поэтапно и включает обновление, а также оптимизацию размещения складских помещений в целом, пересмотр с учетом грузопотока и нагрузки на автотранспортную сеть города.

По словам Алексея Колодезникова, руководство компании внимательно и детально оценивает каждое возможное решение в части капитальных вложений, направленных на дальнейшее укрепление материально-технической базы.

«Напомню, за последние годы в столице республики было введено новое здание архива, завершена модернизация главного корпуса Управления газораспределительных сетей, Управления сбытовой деятельности, проведен капитальный ремонт в здании Строительно-монтажного управления и Линейно-производственного управления магистральных газопроводов, полностью модернизирован Якутский газоперерабатывающий завод. Кроме того, в районах республики также обновляется газовая инфраструктура», — сказал Алексей Засимович.

Кроме того, в селе Бердигестях Горного района «Сахатранснефтегаз» построил новое административное здание для Горного эксплуатационного газового участка.

Таким образом, обеспечение надёжного и бесперебойного газоснабжения жителей Якутии остаётся приоритетной задачей для «Сахатранснефтегаз», и для её достижения компания на постоянной основе ведёт модернизацию своей материально-технической базы.

