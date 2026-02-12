У быка холода отвалился второй рог: Ждите морозов
Небольшой, на западе умеренный снег, в центре местами морозные туманы. Ветер умеренный, в Анабарском, Булунском районах, на юго-западе усиление в порывах до 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью -41-46°, в низинах на северо-востоке -46-51°, западе и Колыме -36-41°, юго-западе -28-33°, местами -18-23°, днем -29-34°, на северо-востоке в низинах -40-45°, севере -25-30°, юго-западе -16-21°, местами -6-11°.
В Якутске преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер слабый. Температура ночью -39-41°, днем -30-32°
