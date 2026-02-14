Фигурист Михаил Шайдоров принес Казахстану золото Олимпиады

Мы используем файлы cookies и сервисы веб-аналитики. Продолжая пользоваться сайтом вы выражаете своё согласие на обработку персональных данных и подтверждаете факт ознакомления с Политикой конфиденциальности.

Нажимая «Принять» продолжится сбор и использование файлов cookie. Нажимая «Отклонить» сбор файлов cookie не будет проводиться, за исключением обязательных для функционирования сайта.