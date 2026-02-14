Фигурист Михаил Шайдоров принес Казахстану золото Олимпиады
Фигурист Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом! Есть первая золотая медаль у Казахстана!
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал «золото» Олимпиады-2026 в мужском одиночном катании, сообщает тгк На видео видно
Соревнования прошли в Милане. Шайдоров набрал 291,58 балла (92,94 в короткой программе + 198,64 в произвольной) балла. Второе место занял японец Юма Кагияма (280,06; 103,07 + 176,99), третьим стал его соотечественник Сюн Сато (274,90; 88,70 + 186,20). Российский фигурист Петр Гуменник набрал 271,21 (86,72 + 184,49) балла и занял шестое место. Двукратный чемпион мира и победитель Олимпиады в командном турнире представитель США Илья Малинин стал восьмым (264,49; 108,16 + 156,33).
