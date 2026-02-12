Жители Якутии стали бережнее относиться к гаджетам
Россияне стали бережнее относиться к смартфонам и другим цифровым устройствам. По данным продаж в объединённой розничной сети МегаФона и Yota, объём страхования мобильных телефонов в штуках во втором полугодии 2025-го вырос на 75% по сравнению с первым полугодием. Эксперты отмечают выраженную сезонность: пик спроса на страхование гаджетов традиционно приходится на осень — период обновления техники и начало делового сезона.
Чаще всего клиенты страхуют смартфоны брендов Samsung, Realme и Huawei. Однако в регионах Поволжья картина отличается: здесь в лидерах самых востребованных застрахованных устройств — товары брендов Xiaomi, Realme и Apple.
Самым дорогим застрахованным смартфоном в розничной сети оператора в 2025 году стал Apple iPhone 16 Pro Max, цена на который составила 239 тысяч рублей. Следом за ним идут Samsung Galaxy Z Fold7 за 220 тысяч рублей и Apple iPhone 17 Pro Max за 215 тысяч рублей. В Якутии такой топ возглавил Apple iPhone 15 Pro Max на 512 ГБ, купленный за 138 тысяч рублей.
Помимо смартфонов, россияне оформляют страховые полисы на наушники, умные часы и портативные колонки, однако именно мобильные телефоны формируют основу сегмента — на них приходится 96% от всех оформленных полисов. Самым необычным предметом страхования в прошлом году стал стилус Apple для графического планшета.
Максимальный рост спроса на услугу был зафиксирован в сентябре — в этом месяце объём оформленных полисов оказался в 2,2 раза выше среднегодовых значений. Эксперты связывают это с покупкой смартфонов для детей к началу учебного года, когда страховка становится частью стандартного набора вместе с чехлом или дополнительным зарядным устройством. Большими темпами растёт и спрос на защиту экрана: за год он увеличился в пять раз.
«Смартфон сегодня — это основной цифровой инструмент, которым человек пользуется каждый день. Рост интереса к защите устройств показывает, что пользователи стали более осознанно относиться к гаджетам и возможным расходам при их поломке или утрате. При этом страхование девайса всё чаще воспринимается как логичное продолжение покупки, а не как дополнительная опция», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.
Чаще всего страхование мобильного оборудования оформляют жители Москвы, Краснодарского края и Башкирии. В топ-10 регионов по спросу также вошли Югра, Свердловская область, Санкт-Петербург, Саратовская и Нижегородская области, Татарстан и Оренбургская область.
Помимо страхования гаджетов клиенты также приобретают полисы, направленные на защиту жизни, здоровья и финансовых рисков. Наибольший интерес к таким продуктам фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Орловской, Свердловской и Новосибирской областях. Всплеск спроса пришёлся на апрель — перед началом отпускного сезона объём оформленных полисов вырос на 15% по сравнению со среднемесячным уровнем.
Читайте также: Новый маркетплейс запустили в России
Читайте также:
Наши рекомендации
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Спасибо за подписку!
Подписка оформлена. Следите за новостями на вашей почте.
Не удалось оформить подписку
Возможно, этот email уже подписан или содержит опечатку — проверьте адрес и попробуйте снова.