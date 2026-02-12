Жители Якутии стали бережнее относиться к гаджетам

Россияне стали бережнее относиться к смартфонам и другим цифровым устройствам. По данным продаж в объединённой розничной сети МегаФона и Yota, объём страхования мобильных телефонов в штуках во втором полугодии 2025-го вырос на 75% по сравнению с первым полугодием. Эксперты отмечают выраженную сезонность: пик спроса на страхование гаджетов традиционно приходится на осень — период обновления техники и начало делового сезона.

Чаще всего клиенты страхуют смартфоны брендов Samsung, Realme и Huawei. Однако в регионах Поволжья картина отличается: здесь в лидерах самых востребованных застрахованных устройств — товары брендов Xiaomi, Realme и Apple.

Самым дорогим застрахованным смартфоном в розничной сети оператора в 2025 году стал Apple iPhone 16 Pro Max, цена на который составила 239 тысяч рублей. Следом за ним идут Samsung Galaxy Z Fold7 за 220 тысяч рублей и Apple iPhone 17 Pro Max за 215 тысяч рублей. В Якутии такой топ возглавил Apple iPhone 15 Pro Max на 512 ГБ, купленный за 138 тысяч рублей.

Помимо смартфонов, россияне оформляют страховые полисы на наушники, умные часы и портативные колонки, однако именно мобильные телефоны формируют основу сегмента — на них приходится 96% от всех оформленных полисов. Самым необычным предметом страхования в прошлом году стал стилус Apple для графического планшета.

Максимальный рост спроса на услугу был зафиксирован в сентябре — в этом месяце объём оформленных полисов оказался в 2,2 раза выше среднегодовых значений. Эксперты связывают это с покупкой смартфонов для детей к началу учебного года, когда страховка становится частью стандартного набора вместе с чехлом или дополнительным зарядным устройством. Большими темпами растёт и спрос на защиту экрана: за год он увеличился в пять раз.

«Смартфон сегодня — это основной цифровой инструмент, которым человек пользуется каждый день. Рост интереса к защите устройств показывает, что пользователи стали более осознанно относиться к гаджетам и возможным расходам при их поломке или утрате. При этом страхование девайса всё чаще воспринимается как логичное продолжение покупки, а не как дополнительная опция», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

Чаще всего страхование мобильного оборудования оформляют жители Москвы, Краснодарского края и Башкирии. В топ-10 регионов по спросу также вошли Югра, Свердловская область, Санкт-Петербург, Саратовская и Нижегородская области, Татарстан и Оренбургская область.

Помимо страхования гаджетов клиенты также приобретают полисы, направленные на защиту жизни, здоровья и финансовых рисков. Наибольший интерес к таким продуктам фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Орловской, Свердловской и Новосибирской областях. Всплеск спроса пришёлся на апрель — перед началом отпускного сезона объём оформленных полисов вырос на 15% по сравнению со среднемесячным уровнем.

