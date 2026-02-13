В США достопримечательностью стала уникальная лампочка
«Столетняя лампа»: в Калифорнии уже 125 лет горит лампочка из начала XX века
В пожарной части города Ливермор (Калифорния) продолжает работать уникальная лампочка. По имеющимся данным, её зажгли ещё в 1901 году — скоро прибор отметит 125‑летний юбилей. Как пишет Daily Mail, это превратило место в точку притяжения для туристов.
Признанный мировой рекорд
Книга рекордов Гиннесса официально признала лампу самой долгогорящей в мире. Сегодня она считается одной из самых необычных достопримечательностей Северной Калифорнии.
Технические особенности
Лампочка была изготовлена в 1897 году компанией Shelby Electric Company (штат Огайо). Сейчас она излучает свет мощностью всего 4 ватта — заметно меньше, чем при запуске.
Эксперты связывают долгий срок службы с особенностями конструкции:
* необычно толстая нить накаливания (из обработанной целлюлозы и закалённого углеродного ядра);
* высокое качество сборки;
* работа на пониженной мощности.
Перерывы в работе
За более чем век лампу выключали лишь несколько раз. Основные причины:
* переезды пожарной части (лампочку переносили минимум четыре раза);
* ремонт (в 1937 году она была отключена около недели);
* сбой питания (последний раз — в 2013 году из‑за разрядки батареи генератора).
Исторический контекст
Shelby Electric Company прекратила выпуск таких ламп в 1912 году — тогда компанию поглотила General Electric. Сегодня ливерморская лампочка остаётся одним из немногих сохранившихся экземпляров, демонстрирующих технологии конца XIX века.
Несмотря на возраст, прибор продолжает работать, привлекая внимание исследователей и туристов, которые хотят увидеть «живой» артефакт эпохи зарождения электрического освещения.
