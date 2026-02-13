В США достопримечательностью стала уникальная лампочка

«Столетняя лампа»: в Калифорнии уже 125 лет горит лампочка из начала XX века

В пожарной части города Ливермор (Калифорния) продолжает работать уникальная лампочка. По имеющимся данным, её зажгли ещё в 1901 году — скоро прибор отметит 125‑летний юбилей. Как пишет Daily Mail, это превратило место в точку притяжения для туристов.

Признанный мировой рекорд

Книга рекордов Гиннесса официально признала лампу самой долгогорящей в мире. Сегодня она считается одной из самых необычных достопримечательностей Северной Калифорнии.

Технические особенности

Лампочка была изготовлена в 1897 году компанией Shelby Electric Company (штат Огайо). Сейчас она излучает свет мощностью всего 4 ватта — заметно меньше, чем при запуске.

Эксперты связывают долгий срок службы с особенностями конструкции:

* необычно толстая нить накаливания (из обработанной целлюлозы и закалённого углеродного ядра);

* высокое качество сборки;

* работа на пониженной мощности.

Перерывы в работе

За более чем век лампу выключали лишь несколько раз. Основные причины:

* переезды пожарной части (лампочку переносили минимум четыре раза);

* ремонт (в 1937 году она была отключена около недели);

* сбой питания (последний раз — в 2013 году из‑за разрядки батареи генератора).

Исторический контекст

Shelby Electric Company прекратила выпуск таких ламп в 1912 году — тогда компанию поглотила General Electric. Сегодня ливерморская лампочка остаётся одним из немногих сохранившихся экземпляров, демонстрирующих технологии конца XIX века.

Несмотря на возраст, прибор продолжает работать, привлекая внимание исследователей и туристов, которые хотят увидеть «живой» артефакт эпохи зарождения электрического освещения.