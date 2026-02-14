14.02.2026 17:29
В Совете Федерации допустили блокировку Telegram в России
Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram в России при систематическом нарушении национального законодательства, об этом он сообщил в эфире Радио Sputnik.
Источник: Радио Sputnik
Фото: пресс-служба Совета Федерации
