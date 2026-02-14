Наши рубрики

Смотреть все
https://sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png
14.02.2026 17:29
чтение: 1 мин
Общество
#блокировка Телеграм

В Совете Федерации допустили блокировку Telegram в России

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram в России при систематическом нарушении национального законодательства, об этом он сообщил в эфире Радио Sputnik.

Предъявлено обвинение: за что арестовано руководство «Сахателекома»

Читайте также:

Источник: Радио Sputnik
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наши рекомендации