У каждого шестого жителя планеты бесплодие

Бесплодие и снижение рождаемости: вызовы современности

Врач‑уролог и андролог Сеченовского университета Дмитрий Королёв сообщил: около 17,6 % жителей планеты бесплодны. Иными словами, каждый шестой человек не может зачать ребёнка. Половина случаев бесплодия приходится на мужчин.

Почему возникает мужское бесплодие?

Врач называет такие причины:
* генетические нарушения;
* варикоцеле;
* ожирение;
* артериальная гипертензия;
* сахарный диабет.

12 февраля — Всемирный день репродуктивного здоровья

Цель дня — обратить внимание на благополучие репродуктивной системы. В этот день проводят мероприятия для информирования населения и поддержки людей с репродуктивными проблемами.

Снижение рождаемости: мнение ООН

Летом прошлого года ООН отметила падение рождаемости в мире. Эксперты назвали основные причины:

* Нехватка жилья. Доступная недвижимость — важное условие для создания семьи.
* Финансовые трудности. Низкий доход мешает содержать детей.
* Нестабильная занятость. Отсутствие гарантий трудоустройства снижает готовность рожать детей.
* Тревога за будущее. Экономическая и политическая нестабильность, экологические проблемы влияют на решение о рождении детей.
* Отсутствие партнёров. Многие молодые люди не могут найти спутника жизни.

Вывод

Бесплодие и падение рождаемости — серьёзные проблемы. Для их решения нужен комплексный подход:
* улучшать медицинскую помощь;
* разрабатывать меры социальной поддержки;
* информировать людей о репродуктивном здоровье.

