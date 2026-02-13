Куркутов и таксист заМИРились
В соцсетях появилось фото бледного Георгия Куркутова в рукопожатии с мужчиной, предполагаемым таксистом, который несколько дней назад снял его на видео в непотребном виде. В видео сообщалось, что этот приличного вида мужчина отказывается платить за проезд.
Видео облетело всю Якутию и выплеснулось за его пределы. Якутяне мгновенно распознали Георгия Куркутова, экс-министра профобразования, экс-министра по делам молодежи Якутии, экс-лидера Молодой Гвардии Единой России. Сейчас он руководитель Координационного центра оперштаба республиканской комиссии «Вместе к Победе» и Северо-Восточного фонда помощи и поддержки Донбасса. 13 лет назад чиновник вляпался в скандал, будучи пьяным за рулем, и это стоило ему поста министра. Но больше всего запомнились неуклюжие попытки министра соскочить с ответственности, подставив собственного брата.
На этот раз видео получило большой общественный резонанс. Потому как Куркутова не просто помнят, «благодаря» его поведению даже появилось новое словечко – куркутинг.
Ну, и потому что за него как-то невпопад заступились телезвезда НВК САХА, спортивный обозреватель Николая БЯСТИНОВ и Сулустан ЗАБОЛОЦКИЙ, руководитель центра «Патриот». Добавить к этому метания Антона ЖОНДОРОВА, рулящего муниципальной прессой Якутска при мэре, сливающем элитный алкоголь в раковину. Якутские бойцы на СВО за Георгия Сергеевича хором тоже заступились.
В общем, резонанс тот еще. Общество разделилось. Одни праведно негодовали. Другие толерантно оправдывали.
Не было слышно только самого Куркутова. Ни подтвердить, ни опровергнуть, ни извиниться…
И вот сегодня появилось фото с надписью: «Встретились, обговорили ситуацию. Друг перед другом извинились, и наш конфликт исчерпан. Просим закрыть эту тему, надеемся на ваше понимание».
Тем самым, Георгий Сергеевич подтвердил, что это был именно он, а не его брат либо другой человек, похожий на Куркутова.
Надо полагать, дело не только в конфликте между таксистом и его клиентом, получившим широкую огласку.
Как насчет особой ответственности руководителя, через Фонд которого проходят благотворительные средства на СВО? Структура которого доставляет на линию соприкосновения оружие и боеприпасы? Это вообще нормально, что руководитель может терять над собой контроль до такой степени, что сам себя опозорил? Общественный скандал его засосал, переварил и выплюнул, но круги по воде еще идут, вопросы возникают. Любит Куркутов сам себя наказывать…
Читайте так же Скандал вокруг Куркутова с точки зрения восточной астрологии
