12.02.2026 20:00
чтение: 1 мин
Общество
#Apple
#iPhone
#блокировка

Apple начал блокировать аккаунты россиян

Россияне жалуются на блокировки Apple — сообщает тгк Лента дня.

Компания начала ограничивать аккаунты пользователей из-за совпадения их ФИО с именами людей, которые находятся под американскими санкциями.

Так, владельцы iPhone не могут оплатить покупки в App Store, подписки на Apple Music и iCloud+. А некоторым полностью заморозили профили.

Чтобы снять ограничения, Apple предлагает им подтвердить личность, загрузив копию паспорта. При этом официально компания не анонсировала блокировку.

Источник: тгк Лента дня
Фото: Изображение от originalmockup на Freepik
