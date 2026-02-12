Apple начал блокировать аккаунты россиян

Россияне жалуются на блокировки Apple — сообщает тгк Лента дня.

Компания начала ограничивать аккаунты пользователей из-за совпадения их ФИО с именами людей, которые находятся под американскими санкциями.

Так, владельцы iPhone не могут оплатить покупки в App Store, подписки на Apple Music и iCloud+. А некоторым полностью заморозили профили.

Чтобы снять ограничения, Apple предлагает им подтвердить личность, загрузив копию паспорта. При этом официально компания не анонсировала блокировку.

Читайте также: С шезлонга в Сочи – на нары в Якутии