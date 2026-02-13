Анатолий Кырджагасов поздравляет с Днем родного языка

Уважаемые якутяне, дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем родного языка и письменности!

Этот праздник призван напомнить нам о своем глубоком языковом наследии, богатой многонациональной культуре, традициях, истории народов Якутии и России. Якутский язык – один из древнейших на планете. Так считают ученые, которые называют его архаичным и одним из самых сложных языков мира. Значимость якутского языка и культуры подчеркивает то, что наш уникальный эпос «Олонхо» признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.

Народная мудрость гласит: сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек. Убежден, что без знания и почитания родного языка ни один человек не способен полноценно чувствовать себя частью своего народа, его истории и культуры.

Этот праздник приурочен ко дню рождения выдающегося сына Якутии Семена Андреевича Новгородова – основоположника якутской гражданской письменности, автора первого общественного алфавита саха на заре нашей государственности в двадцатые годы прошлого столетия. В память о его подвижнической деятельности Указом Президента Республики Саха (Якутия) в 1996 году день рождения Семена Андреевича был объявлен Днем родного языка и письменности.

Наш Основной Закон – Конституция Республики Саха (Якутия) – гарантирует полноправное развитие якутского и русского языков в статусе государственных для нашей республики, а языков коренных малочисленных народов Севера – в статусе официальных языков в местах компактного проживания этих народов. Этим установлены все права и условия для гармоничного развития языков и культур всех представителей многонационального народа республики, сохранению, возрождению и развитию родного языка для каждого жителя Якутии. При этом знание великого русского языка — ключ ко всем знаниям, ко всем богатствам культуры мировой цивилизации.

Сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы родные языки всех народов России не потерялись на бескрайних якутских просторах и в этом огромном мире, а будущие поколения бережно передавали своим детям, внукам и правнукам родное языковое наследие.

От всего сердца желаю вам новых познаний и успехов в деле сохранения и преумножения вековых традиций народов Якутии!

Генеральный директор АО «Водоканал» А.А. Кырджагасов