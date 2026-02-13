Анатолий Кырджагасов поздравляет с Днем родного языка
Уважаемые якутяне, дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем родного языка и письменности!
Этот праздник призван напомнить нам о своем глубоком языковом наследии, богатой многонациональной культуре, традициях, истории народов Якутии и России. Якутский язык – один из древнейших на планете. Так считают ученые, которые называют его архаичным и одним из самых сложных языков мира. Значимость якутского языка и культуры подчеркивает то, что наш уникальный эпос «Олонхо» признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.
Народная мудрость гласит: сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек. Убежден, что без знания и почитания родного языка ни один человек не способен полноценно чувствовать себя частью своего народа, его истории и культуры.
Этот праздник приурочен ко дню рождения выдающегося сына Якутии Семена Андреевича Новгородова – основоположника якутской гражданской письменности, автора первого общественного алфавита саха на заре нашей государственности в двадцатые годы прошлого столетия. В память о его подвижнической деятельности Указом Президента Республики Саха (Якутия) в 1996 году день рождения Семена Андреевича был объявлен Днем родного языка и письменности.
Наш Основной Закон – Конституция Республики Саха (Якутия) – гарантирует полноправное развитие якутского и русского языков в статусе государственных для нашей республики, а языков коренных малочисленных народов Севера – в статусе официальных языков в местах компактного проживания этих народов. Этим установлены все права и условия для гармоничного развития языков и культур всех представителей многонационального народа республики, сохранению, возрождению и развитию родного языка для каждого жителя Якутии. При этом знание великого русского языка — ключ ко всем знаниям, ко всем богатствам культуры мировой цивилизации.
Сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы родные языки всех народов России не потерялись на бескрайних якутских просторах и в этом огромном мире, а будущие поколения бережно передавали своим детям, внукам и правнукам родное языковое наследие.
От всего сердца желаю вам новых познаний и успехов в деле сохранения и преумножения вековых традиций народов Якутии!
Генеральный директор АО «Водоканал» А.А. Кырджагасов
Читайте также:
Наши рекомендации
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Спасибо за подписку!
Подписка оформлена. Следите за новостями на вашей почте.
Не удалось оформить подписку
Возможно, этот email уже подписан или содержит опечатку — проверьте адрес и попробуйте снова.