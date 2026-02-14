Расисткий скандал с подростками: идут проверки

Cкандал с юными боксерами в Якутии: после расистского жеста на вокзале начата служебная проверка

Громкий инцидент разгорелся в поселке Нижний Бестях. В зале ожидания железнодорожного вокзала подростки — воспитанники школы бокса — устроили конфликт с местной жительницей, сообщает тгк YKT.NOVOSTY

На распространившемся в соцсетях видео видно, как несовершеннолетние спортсмены демонстрируют унижающий расистский жест, вытягивая пальцами глаза, и оскорбляют девушку, употребляя слово «чурка». Рядом находится тренер, который не предпринимает попыток остановить происходящее.

Сообщается, что это были подростки из Нерюнгри.

После инцидента

Министерство по физической культуре и спорту Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) заявило о проведении служебной проверки совместно с региональной Федерацией бокса. По итогам обещают принять меры.

В ведомстве подчеркнули, что категорически осуждают любые действия, направленные на унижение чести и достоинства человека, в том числе на национальной почве.

Инцидент произошел после того, как спортсмены возвращались с республиканских соревнований по боксу среди юношей. Теперь вместо обсуждения спортивных результатов регион обсуждает вопрос воспитания и ответственности — не только подростков, но и их наставников.

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) подготовила пояснения по вчерашнему инциденту с возможными участниками турнира по боксу памяти мастера спорта СССР Виктора Ефремова.

В настоящее время Министерством образования и науки РС(Я) проводится проверка по факту случившегося. Запрошена информация от руководства образовательных организаций, задействованных в поездке. Будет дана правовая оценка действиям как несовершеннолетних, так и действиям сопровождающих лиц (тренерского состава) на предмет исполнения ими должностных обязанностей по обеспечению безопасности и воспитательного процесса. По результатам проверки будут приняты меры реагирования в рамках действующего законодательства и ведомственных нормативных актов, сообщает тгк Пряная Якутия

Администрация Алданского района сообщила:

Как пояснил тренер сборной Алданского района по боксу Михаил Климушкин, вопреки распространенной в СМИ информации, алданская команда не имеет отношения к данной резонансной ситуации. В отношении лица, допустившего подобный инцидент, сотрудниками транспортной полиции на вокзале Нижний Бестях был составлен протокол об административном правонарушении. Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимаются органы правоохранительных органов