Расисткий скандал с подростками: идут проверки
Cкандал с юными боксерами в Якутии: после расистского жеста на вокзале начата служебная проверка
Громкий инцидент разгорелся в поселке Нижний Бестях. В зале ожидания железнодорожного вокзала подростки — воспитанники школы бокса — устроили конфликт с местной жительницей, сообщает тгк YKT.NOVOSTY
На распространившемся в соцсетях видео видно, как несовершеннолетние спортсмены демонстрируют унижающий расистский жест, вытягивая пальцами глаза, и оскорбляют девушку, употребляя слово «чурка». Рядом находится тренер, который не предпринимает попыток остановить происходящее.
Сообщается, что это были подростки из Нерюнгри.
После инцидента
Министерство по физической культуре и спорту Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) заявило о проведении служебной проверки совместно с региональной Федерацией бокса. По итогам обещают принять меры.
В ведомстве подчеркнули, что категорически осуждают любые действия, направленные на унижение чести и достоинства человека, в том числе на национальной почве.
Инцидент произошел после того, как спортсмены возвращались с республиканских соревнований по боксу среди юношей. Теперь вместо обсуждения спортивных результатов регион обсуждает вопрос воспитания и ответственности — не только подростков, но и их наставников.
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) подготовила пояснения по вчерашнему инциденту с возможными участниками турнира по боксу памяти мастера спорта СССР Виктора Ефремова.
В настоящее время Министерством образования и науки РС(Я) проводится проверка по факту случившегося. Запрошена информация от руководства образовательных организаций, задействованных в поездке. Будет дана правовая оценка действиям как несовершеннолетних, так и действиям сопровождающих лиц (тренерского состава) на предмет исполнения ими должностных обязанностей по обеспечению безопасности и воспитательного процесса. По результатам проверки будут приняты меры реагирования в рамках действующего законодательства и ведомственных нормативных актов, сообщает тгк Пряная Якутия
Администрация Алданского района сообщила:
Как пояснил тренер сборной Алданского района по боксу Михаил Климушкин, вопреки распространенной в СМИ информации, алданская команда не имеет отношения к данной резонансной ситуации. В отношении лица, допустившего подобный инцидент, сотрудниками транспортной полиции на вокзале Нижний Бестях был составлен протокол об административном правонарушении. Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимаются органы правоохранительных органов
Читайте также:
2 комментария на «“Расисткий скандал с подростками: идут проверки”»
Добавить комментарий
Наши рекомендации
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Спасибо за подписку!
Подписка оформлена. Следите за новостями на вашей почте.
Не удалось оформить подписку
Возможно, этот email уже подписан или содержит опечатку — проверьте адрес и попробуйте снова.
Тренера уволить сразу начал ограживать своих воспитанников расистов. Отправить на СВО для перевоспитания в коллектив якутов !
Переписать всех, выяснить кто родители- наверняка оттуда, отцов мобилизовать, тренера туда же. Хватит за наши деньги нам же показывать эти «жесты»