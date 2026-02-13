В Швейцарии обсуждают ограничение численности населения
В Швейцарии пройдёт референдум об ограничении численности населения
14 июня 2026 года жители Швейцарии проголосуют по важной инициативе. Предлагается установить лимит численности постоянного населения — 10 млн человек. Цель — остановить рост к 2050 году. Инициативу продвигает правая Народная партия. Детали публикует Swissinfo.
Суть предложения
Как только численность достигнет 9,5 млн человек, власти обязаны сдержать дальнейший рост. Для этого, в частности, могут быть приняты такие меры:
* выход из международных договорённостей;
* расторжение соглашения с ЕС о свободном передвижении людей.
Общественная поддержка и реакция властей
По опросам, инициативу поддерживают около 48 % швейцарцев. Однако законодатели её уже отклонили.
Демографическая ситуация и аргументы
Сейчас в Швейцарии живёт чуть более 9 млн человек. Почти четверть из них — иностранцы.
Стороны расходятся во мнениях:
* Правящая партия считает, что быстрый рост населения вредит рынку жилья и инфраструктуре.
* Правительство предупреждает: ужесточение миграционной политики грозит экономическими рисками.
Позиция Народной партии
Народная партия давно выступает за ограничение иммиграции. Ранее она предлагала:
* автоматически депортировать мигрантов, осуждённых за преступления;
* расторгнуть соглашения с ЕС.
Тем не менее эти инициативы не нашли широкой поддержки.
Другие вопросы на референдуме
Кроме ограничения численности населения, граждане проголосуют за реформу гражданской службы. Парламент её одобрил. Реформа предусматривает:
* сокращение ежегодного набора в армию (с 6,6 тыс. до 4 тыс. человек);
* ужесточение правил перехода военнослужащих в гражданский сектор.
О площади Швейцарии: сравнительные данные
Территория страны — 41 277 кв. км. Для наглядности сравним с российскими регионами:
* Татарстан — 67 836,2 кв. км;
* Ленинградская область — 83 908 кв. км;
* Пермский край — 160 237 кв. км.
Следовательно, Швейцария заметно меньше многих субъектов РФ по площади.
Наши рекомендации
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Спасибо за подписку!
Подписка оформлена. Следите за новостями на вашей почте.
Не удалось оформить подписку
Возможно, этот email уже подписан или содержит опечатку — проверьте адрес и попробуйте снова.