В Швейцарии обсуждают ограничение численности населения

В Швейцарии пройдёт референдум об ограничении численности населения

14 июня 2026 года жители Швейцарии проголосуют по важной инициативе. Предлагается установить лимит численности постоянного населения — 10 млн человек. Цель — остановить рост к 2050 году. Инициативу продвигает правая Народная партия. Детали публикует Swissinfo.

Суть предложения

Как только численность достигнет 9,5 млн человек, власти обязаны сдержать дальнейший рост. Для этого, в частности, могут быть приняты такие меры:

* выход из международных договорённостей;

* расторжение соглашения с ЕС о свободном передвижении людей.

Общественная поддержка и реакция властей

По опросам, инициативу поддерживают около 48 % швейцарцев. Однако законодатели её уже отклонили.

Демографическая ситуация и аргументы

Сейчас в Швейцарии живёт чуть более 9 млн человек. Почти четверть из них — иностранцы.

Стороны расходятся во мнениях:

* Правящая партия считает, что быстрый рост населения вредит рынку жилья и инфраструктуре.

* Правительство предупреждает: ужесточение миграционной политики грозит экономическими рисками.

Позиция Народной партии

Народная партия давно выступает за ограничение иммиграции. Ранее она предлагала:

* автоматически депортировать мигрантов, осуждённых за преступления;

* расторгнуть соглашения с ЕС.

Тем не менее эти инициативы не нашли широкой поддержки.

Другие вопросы на референдуме

Кроме ограничения численности населения, граждане проголосуют за реформу гражданской службы. Парламент её одобрил. Реформа предусматривает:

* сокращение ежегодного набора в армию (с 6,6 тыс. до 4 тыс. человек);

* ужесточение правил перехода военнослужащих в гражданский сектор.

О площади Швейцарии: сравнительные данные

Территория страны — 41 277 кв. км. Для наглядности сравним с российскими регионами:

* Татарстан — 67 836,2 кв. км;

* Ленинградская область — 83 908 кв. км;

* Пермский край — 160 237 кв. км.

Следовательно, Швейцария заметно меньше многих субъектов РФ по площади.