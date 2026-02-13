Такая красота у нас в Кемпендяе!

Наши рубрики

13.02.2026 21:41
Природа
#Кемпендяй

 — Такая красота появилась у нас в Кемпендяе!

В этом году недалеко от села незамерзающий источник Соккуратар стал естественным катком на радость всем. Помощницей в этом стала зима с затяжными морозами, — сообщает SakhaLife Татьяна МЕСТНИКОВА, местный библиотекарь и большой патриот своей малой Родины.   

Действительно, Кемпендяй очень необычное и красивое место Якутии, здесь добывают природную соль. В этом году впервые замерз горячий источник, что подтверждает, что климат постепенно меняется. И как красив этот природный каток на Соккураторе!  

Источник: Сетевое издание SakhaLife
Фото: Из соцсети.
