Такая красота у нас в Кемпендяе!
— Такая красота появилась у нас в Кемпендяе!
В этом году недалеко от села незамерзающий источник Соккуратар стал естественным катком на радость всем. Помощницей в этом стала зима с затяжными морозами, — сообщает SakhaLife Татьяна МЕСТНИКОВА, местный библиотекарь и большой патриот своей малой Родины.
Действительно, Кемпендяй очень необычное и красивое место Якутии, здесь добывают природную соль. В этом году впервые замерз горячий источник, что подтверждает, что климат постепенно меняется. И как красив этот природный каток на Соккураторе!
