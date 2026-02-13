Невероятное происходит в природе: Орнитологи в недоумении
Европейскую птичку заметили в Якутии в феврале
Фотограф Максим Афанасьев запечатлел в Сунтарском районе птицу, которая не гнездится в Якутии и редко попадается на глаза людям. Как рассказал орнитолог, старший научный сотрудник отдела зоологических исследований Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Евгений Шемякин, дубонос обычно обитает в Европе и теплых регионах России.
В Якутию птица могла залететь в поисках пищи.
«Дубонос местами считается многочисленным: обитает в странах Европы и в западной части России, на юге Сибири и даже на границе Якутии и Иркутской области. В нашей республике дубоносы встречаются только залетами, факт их гнездования в Якутии никто еще не документировал. Они регулярно залетают на территорию региона, кочуя в поисках корма. Если не найдут здесь еду, скорее всего, улетят через неделю. Мы наблюдаем и фиксируем каждую встречу с представителями этого вида», — сообщил Евгений Шемякин.
Дубоносы, как и другие представители семейства воробьиных, тянутся к человеку и ищут доступный корм в кормушках, мусорках и на сеновалах. Сам вид не приспособлен к низким температурам.
Как пояснил Шемякин, дубоносы остаются незамеченными из-за серовато-охристого окраса и особенностей поведения. Это не стайные птицы: они живут поодиночке или по две-три особи, держатся в кронах деревьев на высоте 4–6 метров, в гуще листвы.
«Дубонос очень быстро летает, размером чуть крупнее воробья и округлой формы, из-за чего напоминает Карлсона. У него очень тихий скрипучий голос. А клюв — не просто красивый элемент, а биологический орехокол. В теплых странах дубонос раскалывает косточки вишни, черемухи, терна и сливы, чтобы добраться до мягкой части. В ходе исследований измерили, что мощным клювом и челюстными мышцами дубонос способен развивать давление до 50 килограммов», — рассказал Евгений Шемякин.
