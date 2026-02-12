Необычное явление: Даже старожилы не помнят

Необычное явление в Момском районе

🌌🐻 Вчера в Индигирском наслеге вблизи посёлка работники электростанции обнаружили медведя и передали информацию главе наслега.

Глава Прокопий Федоров оперативно организовал сбор охотников для принятия срочных мер. Спустя некоторое время медвежонка-пестуна ликвидировали в 300-х м от посёлка.

🌌🐻 Такое необычное явление не помнят даже старожилы. «В это время, в феврале, медведь ещё крепко спит в берлоге. Возможно, любопытный пестун, сголодавшись, проснулся раньше времени», — говорят местные жители.