12.02.2026 16:34
чтение: 1 мин
Природа
#Необычное явление

Необычное явление: Даже старожилы не помнят

Необычное явление в Момском районе

🌌🐻 Вчера в Индигирском наслеге вблизи посёлка работники электростанции обнаружили медведя и передали информацию главе наслега.
Глава Прокопий Федоров оперативно организовал сбор охотников для принятия срочных мер. Спустя некоторое время медвежонка-пестуна ликвидировали в 300-х м от посёлка.

🌌🐻 Такое необычное явление не помнят даже старожилы. «В это время, в феврале, медведь ещё крепко спит в берлоге. Возможно, любопытный пестун, сголодавшись, проснулся раньше времени», — говорят местные жители.

Источник: @indigir_uottara
Фото: Изображение от wirestock на Freepik, @indigir_uottara
