Необычное явление: Даже старожилы не помнят
Необычное явление в Момском районе
🌌🐻 Вчера в Индигирском наслеге вблизи посёлка работники электростанции обнаружили медведя и передали информацию главе наслега.
Глава Прокопий Федоров оперативно организовал сбор охотников для принятия срочных мер. Спустя некоторое время медвежонка-пестуна ликвидировали в 300-х м от посёлка.
🌌🐻 Такое необычное явление не помнят даже старожилы. «В это время, в феврале, медведь ещё крепко спит в берлоге. Возможно, любопытный пестун, сголодавшись, проснулся раньше времени», — говорят местные жители.
