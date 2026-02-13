Река Янцзы на пути к выздоровлению
Река Янцзы: первые успехи в возрождении экосистемы
По данным The Guardian, экосистема реки Янцзы постепенно восстанавливается. Этому удалось добиться после 70 лет экологического кризиса. Ключевой мерой стал полный запрет на рыболовство. Его ввели в 2021 году, срок действия — 10 лет.
Что уже удалось достичь
Исследования подтверждают позитивные изменения:
* биомасса рыбы увеличилась более чем в два раза;
* видовое разнообразие выросло на 13 %;
* численность бескрылой морской свиньи Янцзы (эндемичного вида) поднялась с 400 до 600 особей.
Себастьен Бросс из Университета Тулузы участвовал в исследовании. Он назвал результаты «фантастическими». Учёный подчеркнул: впервые государственные меры не просто остановили деградацию, но и улучшили ситуацию. Кроме того, он отметил, что это самая обнадеживающая история сохранения пресноводных экосистем за последние 20 лет.
Какие проблемы остаются
Тем не менее экологи предупреждают: экосистема по‑прежнему уязвима. Сейчас выделяют три основные угрозы:
* незаконный вылов рыбы — особенно в притоке Гань;
* низкое качество воды — необходимо продолжать очистку;
* гидроэлектростанции — они мешают миграции рыб.
Почему это важно для всего мира
Опыт реки Янцзы имеет глобальное значение. Во‑первых, это третья по величине река планеты. Во‑вторых, она показывает: даже после долгих лет упадка природоохранные меры могут сработать.
Таким образом, этот кейс способен стать моделью для других крупных речных систем. Однако для устойчивого восстановления важно продолжать борьбу с существующими угрозами.
