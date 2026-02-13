Река Янцзы на пути к выздоровлению

Река Янцзы: первые успехи в возрождении экосистемы

По данным The Guardian, экосистема реки Янцзы постепенно восстанавливается. Этому удалось добиться после 70 лет экологического кризиса. Ключевой мерой стал полный запрет на рыболовство. Его ввели в 2021 году, срок действия — 10 лет.

Что уже удалось достичь

Исследования подтверждают позитивные изменения:

* биомасса рыбы увеличилась более чем в два раза;

* видовое разнообразие выросло на 13 %;

* численность бескрылой морской свиньи Янцзы (эндемичного вида) поднялась с 400 до 600 особей.

Себастьен Бросс из Университета Тулузы участвовал в исследовании. Он назвал результаты «фантастическими». Учёный подчеркнул: впервые государственные меры не просто остановили деградацию, но и улучшили ситуацию. Кроме того, он отметил, что это самая обнадеживающая история сохранения пресноводных экосистем за последние 20 лет.

Какие проблемы остаются

Тем не менее экологи предупреждают: экосистема по‑прежнему уязвима. Сейчас выделяют три основные угрозы:

* незаконный вылов рыбы — особенно в притоке Гань;

* низкое качество воды — необходимо продолжать очистку;

* гидроэлектростанции — они мешают миграции рыб.

Почему это важно для всего мира

Опыт реки Янцзы имеет глобальное значение. Во‑первых, это третья по величине река планеты. Во‑вторых, она показывает: даже после долгих лет упадка природоохранные меры могут сработать.

Таким образом, этот кейс способен стать моделью для других крупных речных систем. Однако для устойчивого восстановления важно продолжать борьбу с существующими угрозами.