14.02.2026 18:01
чтение: 1 мин
Мультикультурная Якутия
#гость из африки

Видео: Гость из Африки говорит по-якутски

Уровень якутского языка у иностранца из Африки, живущего в Якутске

Через три месяца даже приезжие гости знают наизусть «Аючэ» и «Аныгыскы тохтобул “Ленин болуоссата”» Видео: iseykt*

*соцсеть, запрещенная в РФ

Якутская песня из США: поздравление от Сьюзи Крейт и ее дочери Туйаары-Кэтрин

