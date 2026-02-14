14.02.2026 18:01
чтение: 1 мин
Видео: Гость из Африки говорит по-якутски
Уровень якутского языка у иностранца из Африки, живущего в Якутске
Через три месяца даже приезжие гости знают наизусть «Аючэ» и «Аныгыскы тохтобул “Ленин болуоссата”» Видео: iseykt*
*соцсеть, запрещенная в РФ
Якутская песня из США: поздравление от Сьюзи Крейт и ее дочери Туйаары-Кэтрин
Наши рекомендации
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Спасибо за подписку!
Подписка оформлена. Следите за новостями на вашей почте.
Не удалось оформить подписку
Возможно, этот email уже подписан или содержит опечатку — проверьте адрес и попробуйте снова.
Добавить комментарий