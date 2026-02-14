Бродячий якутский конь в одиночку зимует возле 203 микрорайона

Загадочный одинокий конь бродит по Зеленому лугу. Белый жеребец якутской породы был замечен еще в начале декабря возле 203 микрорайона.

Позже все зиму были видны следы его пребывания в зарослях тальника возле озера и ручейков Зеленого луга. Он раскапывал снег в поисках травы, оставлял характерные кучки. И похоже ночами тайком подкармливался на помойках 203 микрорайона. Конь старался не показываться людям на глаза, а из-за его белой масти бродягу трудно было заметить издалека на снегу.

Случайно удалось сфотографировать его вблизи только в феврале. На нем сохранилась уздечка. Тряхнул густой гривой — вид грустный и одинокий. Вся спина покрыта снежной изморозью, весь в заиндевел в снегу, что говорит о том, что жеребец возможно беспризорный. Жалко бродяжку, говорят, от такого снежного покрова на спине лошади болеют и погибают.

Похоже, он сбежал еще осенью и перезимовал самостоятельно. Либо у него есть хозяин, который пустил его бродить в одиночку? Благо помойки — неплохое подспорье.

Как вы думаете, может якутский жеребец перезимовать самостоятельно на Зеленом лугу? Или его потеряли и ищут владельцы?

В Якутске есть не только бродячие собаки, но и кони… Местная специфика.

