Вирусная сенсация: Якутия в мировом топе
Видео из Якутии дошло до крупнейшего в мире развлекательного сообщества
Паблик 9gag с 53,8 млн подписчиков входит в ТОП-10 крупнейших не персональных аккаунтов в запрещенной соцсети.
Паблик 9gag с 53,8 млн подписчиков, входящий в ТОП-10 крупнейших аккаунтов в запрещенной соцсети (не персональных), опубликовал нашумевшее видео купания голландского блогера в якутской проруби.
Видео сопровождено подписью «Как мои предки идут в школу» — отсылка к известному мему, где все родители мира рассказывают, какой сложный — и почему-то всегда одинаковый — путь им приходилось преодолевать, чтобы добраться в школу.
Подписчики 9gag активно комментируют видео. «Сэр, соберитесь. Там очередь», «Только один вопрос: зачем?», «Я бы умер через секунду», «Россия не для начинающих», Вот почему мужчины умирают раньше женщин», «Чего именно они пытаются добиться?» — пишут пользователи. Многие интересуются судьбой ожидающих в проруби.
Блогер из Нидерландов Фрэнк ван Дам посетил Якутск в январе. Ранее «Эхо столицы» побеседовало с сопровождавшими Фрэнка якутскими туроператорами. Они рассказывали, что зачастую иностранцы сами просят организовать им экстремальный контент, который «зайдет» их подписчикам.
Наши рекомендации
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Спасибо за подписку!
Подписка оформлена. Следите за новостями на вашей почте.
Не удалось оформить подписку
Возможно, этот email уже подписан или содержит опечатку — проверьте адрес и попробуйте снова.