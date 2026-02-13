Вирусная сенсация: Якутия в мировом топе

Видео из Якутии дошло до крупнейшего в мире развлекательного сообщества

Паблик 9gag с 53,8 млн подписчиков, входящий в ТОП-10 крупнейших аккаунтов в запрещенной соцсети (не персональных), опубликовал нашумевшее видео купания голландского блогера в якутской проруби.

Видео сопровождено подписью «Как мои предки идут в школу» — отсылка к известному мему, где все родители мира рассказывают, какой сложный — и почему-то всегда одинаковый — путь им приходилось преодолевать, чтобы добраться в школу.

Подписчики 9gag активно комментируют видео. «Сэр, соберитесь. Там очередь», «Только один вопрос: зачем?», «Я бы умер через секунду», «Россия не для начинающих», Вот почему мужчины умирают раньше женщин», «Чего именно они пытаются добиться?» — пишут пользователи. Многие интересуются судьбой ожидающих в проруби.

Блогер из Нидерландов Фрэнк ван Дам посетил Якутск в январе. Ранее «Эхо столицы» побеседовало с сопровождавшими Фрэнка якутскими туроператорами. Они рассказывали, что зачастую иностранцы сами просят организовать им экстремальный контент, который «зайдет» их подписчикам.