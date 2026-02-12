Запрещённый деликатес: Корейский механик вёз лапы исчезающего медведя
Сахалинские таможенники обнаружили лапы гималайского медведя у корейского механика, который планировал их съесть, сообщили в ФТС РФ.
Морское судно прибыло в порт Корсаков из Пусана — сообщает РЕН ТВ. На его борту в машинном отделении работники нашли завернутые в пакет конечности косолапого. Оказалось, что они принадлежат гималайскому медведю, который находится под угрозой исчезновения и попадает под действие Конвенции СИТЕС.
Механик из Кореи купил медвежьи лапы на рынке полуострова и хотел сварить из них деликатесный суп. Документов на необычный груз у него не было, а перемещение данного вида разрешено только при наличии разрешения от Росприроднадзора и предварительного таможенного декларирования.
Лапы были конфискованы, также возбуждено два дела об административных нарушениях и назначен штраф.
