Заказал наркотики через даркнет и спрятал в банке из-под энергетика

В Якутии слесарь золотодобывающего предприятия осужден за покупку крупной партии наркотиков в даркнете.

На основании материалов уголовного дела, расследованного следователем Отделения МВД России по Оймяконскому району, суд вынес приговор 40-летнему жителю Алданского района, который признан виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Установлено, что летом 2025 года вахтовый работник золотодобывающего предприятия во время своего отпуска при помощи анонимного браузера зашел в теневой сегмент интернета и заказал в одном из магазинов по сбыту наркотиков около 340 граммов гашиша за 900 тысяч рублей. После перевода денег на указанные счета ему прислали координаты тайника-закладки, расположенной на территории посёлка Чульман Нерюнгринского района. Забрав оттуда криминальный товар, он хранил его у себя дома.

В конце августа злоумышленник отправился на очередную вахту в Оймяконский район, прихватив с собой в сумке наркотическое средство, спрятав его в банку из-под энергетического напитка.

Факт противоправного деяния фигуранта был выявлен сотрудниками уголовного розыска районного отделения полиции, которые в результате оперативных мероприятий обнаружили и изъяли у него гашишное масло, когда он прибыл на горнодобывающий участок.

Со слов задержанного, наркотики он приобрел, хранил и перевозил для личного потребления.

Рассмотрев материалы уголовного дела, Оймяконский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

