В Якутии накрыли торговлю нелегальными вейпами на 10 млн рублей

Полиция Якутии изъяла нелегальные вейпы и флаконы с никотинсодержащей жидкостью на 10 млн рублей.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нерюнгринскому району в ходе оперативных мероприятий пресекли продажу более 7,5 тысячи электронных сигарет и флаконов с курительной смесью без маркировки.

В ходе проверки в одном из торговых павильонов полицейские обнаружили более 1,8 тысячи нелегальных вейпов и жидкостей для ЭСДН различных наименований. По предварительным данным, стоимость продукции составила около 3,5 млн рублей.

По данному факту следователем полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

В дальнейшем оперативники нашли аналогичные товары в трёх киосках, расположенных на улицах Ленина и Карла Маркса города Нерюнгри. Всего из незаконного оборота изъято свыше 5,6 тысячи электронных испарителей и составов для них, стоимость которых, по оценкам специалистов, составляет более 7 миллионов рублей.

По выявленным фактам проводятся проверки совместно со специалистами Роспотребнадзора. В настоящее время назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Владельцы торговых точек опрошены в качестве свидетелей.

