В Якутии накрыли торговлю нелегальными вейпами на 10 млн рублей
Полиция Якутии изъяла нелегальные вейпы и флаконы с никотинсодержащей жидкостью на 10 млн рублей.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нерюнгринскому району в ходе оперативных мероприятий пресекли продажу более 7,5 тысячи электронных сигарет и флаконов с курительной смесью без маркировки.
В ходе проверки в одном из торговых павильонов полицейские обнаружили более 1,8 тысячи нелегальных вейпов и жидкостей для ЭСДН различных наименований. По предварительным данным, стоимость продукции составила около 3,5 млн рублей.
По данному факту следователем полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.
В дальнейшем оперативники нашли аналогичные товары в трёх киосках, расположенных на улицах Ленина и Карла Маркса города Нерюнгри. Всего из незаконного оборота изъято свыше 5,6 тысячи электронных испарителей и составов для них, стоимость которых, по оценкам специалистов, составляет более 7 миллионов рублей.
По выявленным фактам проводятся проверки совместно со специалистами Роспотребнадзора. В настоящее время назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Владельцы торговых точек опрошены в качестве свидетелей.
Читайте также: В Якутске задержан Афанасий Максимов
Читайте также:
Наши рекомендации
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Спасибо за подписку!
Подписка оформлена. Следите за новостями на вашей почте.
Не удалось оформить подписку
Возможно, этот email уже подписан или содержит опечатку — проверьте адрес и попробуйте снова.