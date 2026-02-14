Наши рубрики

14.02.2026 10:25
Происшествия
#мвд рф по якутии
#уголовное дело

В порыве ревности якутянин разгромил квартиру любовницы

В отношении жителя Мирнинского района, испортившего из ревности имущество сожительницы, возбуждено уголовное дело.
В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о порче имущества обратилась жительница Мирного. Женщина сообщила, что в ходе ссоры сожитель кулаком разбил принадлежащие ей телевизор и зеркало.

Установлено, что в день происшествия 38-летний подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта стала ревность — мол, потерпевшая уделяет больше внимания своим подругам, чем ему. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

 Отделением дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает отдел МВД России по Мирнинскому району.

Источник: Пресс-служба МВД по Якутии
Фото: Изображение от rawpixel.com на Freepik

