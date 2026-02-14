Происшествия в Якутии: скончался на месте…
В республике зарегистрировано за сутки 5 сообщений о преступлениях, проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.
В Олекминском районе, в 150 км от г. Олекминска, водитель, 1981 г.р., не справившись с управлением а/м «Тойота Гранд Хайс» допустил его опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте.
В г. Якутске поступило заявление о краже ювелирных изделий. В г. Нерюнгри сообщено о мошенничестве, где по схеме «инвестиции» у женщины, 1986 г.р., похищено путем обмана 100 тыс. рублей.
В столице региона также выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения, в Нерюнгринском районе использования документа о дорожной перевозке опасных грузов с признаками подделки, в Олекминском районе незаконного продажи ружья.
Задержаны за сутки 4 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
