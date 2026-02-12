Инцидент на дискотеке: Депутат продемонстрировал навыки рукопашного боя

Депутат ударил человека доской от дверного косяка в Верхоянском районе

Уголовное дело о причинении вреда здоровью направлено в суд

Прокуратура Верхоянского района утвердила обвинение против депутата Адычинского наслега. Ему вменяют статью за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

«В Верхоянском районе направлено в суд уголовное дело в отношении депутата, обвиняемого в причинении вреда здоровью», — говорится в сообщении.

Инцидент случился ночью в октябре 2025 года в селе Бетенкес. По версии следствия, депутат поссорился со своим знакомым возле дома духовности, где в это время проходила дискотека. В ходе ссоры обвиняемый оторвал деревянную доску от дверного косяка учреждения и ударил ею потерпевшего по голове.

