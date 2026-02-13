Бывший сожитель с ключами от прошлого: украл приставку ребёнка и пропил добычу
Полицейские уличили бывшего сожителя заявительницы в краже имущества из её квартиры.
В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница г. Якутск с заявлением о краже из её квартиры игровой консоли и стереосистемы. Общий материальный ущерб составил порядка 50 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастен бывший сожитель заявительницы — 39-летний уроженец Иркутской области, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, как в Якутии, так и на родине.
Установлено, что у мужчины остались ключи от квартиры потерпевшей. Однажды, воспользовавшись тем, что хозяев дома не было, он зашел к квартиру и забрал приставку сына бывшей сожительницы и стереосистему. Технику он сдал в комиссионный магазин, а на вырученные денежные средства приобрёл продукты и алкоголь.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
