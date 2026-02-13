Скандал: Суд взыскал 95 млн — за что?

Алданский районный суд взыскал с золотодобывающей компании более 95 млн. рублей за незаконную добычу драгметаллов

Алданский районный суд рассмотрел иск Якутского природоохранного прокурора к ООО «Якутская строительная компания ХХI век» о возмещении вреда. В обосновании иска указано, что ответчику была выдана лицензия на пользование недрами на месторождении в районе ручья Батыревский, предоставляющая право на геологическое изучение, разведку и добычу россыпного золота на территории района, со сроком действия до 31 августа 2023 года.

Согласно официальным данным о добыче полезных ископаемых за 2022 год, а также информации о движении драгоценных металлов от АО «Новосибирский аффинажный завод» (за период с января 2021 по декабрь 2023 года), на указанном участке ответчиком в 2022 году было извлечено 48,4 кг золота.

Однако в ходе проверки хозяйственной деятельности предприятия были установлены нарушения. В 2023 году работы на месторождении велись без утвержденной и согласованной проектной документации, а также в отсутствие необходимых планов и схем развития горных работ, которое повлекло утрату неучтенных запасов полезных ископаемых на сумму 95 574 311 руб. 78 коп., что и явилось основанием для обращения в суд.

Судом к участию в деле в качестве истца привлечена администрация муниципального района «Алданский район», в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, также привлечены Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия), МВД по Республике Саха (Якутия) и Ленское управление Ростехнадзора.

В судебном заседании представитель ответчика исковые требования не признал и пояснил, что Общество на основании лицензии в 2022 году осуществляло добычу драгоценных металлов в районе руч. Батыревский. Добыча драгоценных металлов в 2023 году не велась, а осуществлялась доводка добытого в 2022 году драгметалла в связи с поломкой в 2022 году концентрационного стола.

Судом установлено, что Общество зарегистрировано в качестве юридического лица в декабре 2015 года, основным видом деятельности является добыча руд и песков драгоценных металлов драгоценных металлов, в марте 2019 года выдана лицензия на пользование недрами на территории Алданского района.

Вопреки доводам представителя ответчика вина Общества установлена вступившим в законную силу постановлением старшего государственного инспектора Российской Федерации в области охраны окружающей среды Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РС (Я) от 21 февраля 2025 года, которым Общество признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 8.10 КоАП РФ.

Кроме того, факт добычи спорного количества драгметалла подтверждается официальной информацией генерального директора Общества, направленной в адрес Управления ФНС России по Республике Саха (Якутия) от 16 апреля 2024 года, согласно которому добыча 15032 гр. драгоценного металла (золота) произведена в 2023 году.

Суд первой инстанции удовлетворил иск и взыскал с ООО «Якутская строительная компания ХХI век» в доход муниципального образования «Алданский район» 95 575 311 руб. 78 коп. в счет возмещения вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства о недрах.

Решение было обжаловано ответчиком в суде апелляционной инстанции. Однако Верховный Суд Республики Саха (Якутия), рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт и оставил его без изменения. Решение вступило в законную силу.