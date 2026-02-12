Этим знакам зодиака следует запастись терпением на следующей неделе

Иногда звёзды не обещают стремительных прорывов — зато дают важную подсказку: притормозить, собраться и не сдаваться. На следующей неделе терпение станет ключевым ресурсом сразу для нескольких знаков зодиака. Рассказываем, кому и в чём стоит проявить выдержку.

Телец

Тельцам звёзды советуют мобилизовать все силы и запастись терпением — впереди кропотливая и требующая максимальной концентрации задача на работе. Результат не будет мгновенным, но именно внимание к деталям и спокойствие приведут к успеху. Особенно важно держать эмоции под контролем: один неосторожный конфликт может затянуться на долгие годы. Хорошая новость в том, что старания окупятся сполна — выходные обещают быть одними из лучших за последнее время, с ощущением заслуженного удовлетворения и отдыха.

Лев

Львам, вопреки их яркому и импульсивному характеру, стоит сознательно сбавить обороты. На следующей неделе важно не срываться на близких и родных, даже если кажется, что вас не понимают. Возможно, кто-то рядом молча переживает серьёзные трудности, и именно ваше внимание и участие могут многое изменить. Кроме того, звёзды советуют Львам вернуться к рабочим задачам, которые давно отложены «на потом». Вскоре они напомнят о себе, и лучше встретить их во всеоружии.

Стрелец

Для Стрельцов наступает момент честного разговора с самим собой — особенно в вопросах здоровья. Хватит терпеть дискомфорт и откладывать визиты к врачам. Сейчас важно собраться, запастись внутренней силой и пройти необходимые обследования. Это потребует времени и терпения, но результат того стоит: в дальнейшем вы почувствуете заметное улучшение состояния и долгожданное облегчение, которое вернёт энергию и уверенность.

Звёзды напоминают: терпение — не слабость, а стратегия. И на следующей неделе она может стать решающей.

