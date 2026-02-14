Глубокий кризис идентичности в современном якутском обществе

Заблудшие тени прошлого…

13 февраля 2026 года Якутский городской суд удовлетворил иск первого секретаря рескома КПРФ Вячеслава КУЛИЧКИНА. Суд признал недействительным решение городской Думы от 2025 года в части переименования площади Ленина в площадь Республики.

Коммунисты оспаривали нормативный акт гордумы, настаивая на сохранении исторического названия и учете мнения горожан.

Иск был подан еще в мае 2025 года, исковые требования удовлетворены в полном объеме, площади возвращено прежнее название.

Печально, что постсоветское якутское общество попало в ловушку архаики, живя инертно прошлым. Вместо того, чтобы строить республику XXI века, элиты и значительная часть народа пытаются найти опору в советской разрушенной мифологии.

Якутяне замкнулись и потерялись в буддистком круге — Сансаре. Якутская элита не может предложить проект будущего для республики, и соответственно, народ не может вдохновиться воздухом обновления для своего развития; народ сжимается до привычных устаревших форм идентификации. Как писал один известный европейский философ: «тянуть прошлое в будущее невозможно», это ведет к «тихой шизофрении» в общественном сознании.

С позиции юнгианского психоанализа, такая одержимость топонимикой прошлого — это защитный механизм. Когда текущая реальность становится слишком сложной или пугающей, массы впадают в психологическую регрессию: понятное советское прошлое подменяет собой неопределенное настоящее, становясь иллюзорным «безопасным местом».

Карл Густав ЮНГ писал об «обеднении символов» в современной культуре, где без живых смыслов, которые бы вели вперед, народ начинает «косплеить» старые формы: имперские амбиции, советские клише и лозунги.

Еще один известный философ Жан БОДРИЯЙАР выдвигал более радикальный тезис: мы живем в эпоху, когда политики торгуют не реальными программами будущего, а эмоциональной ностальгией. Прошлое становится товаром, который потребляется, потому что «настоящего» будущего (как большого смысла истории — нарратива) больше не существует.

Единственный путь: необходимо превратить историю из инструмента пропаганды в «терапию», которая поможет осознать ошибки и увидеть новые возможности, а не просто повторять старые ошибки по кругу.

Успех коммунистов обнажает глубокий кризис идентичности в современном якутском обществе.

Решение судьи, вернувшее площади имя вождя ушедшей эпохи, — это не просто юридический акт, это окончательная капитуляция перед призраками. Призраками прошлого. Мы стали свидетелями того, как рука закона, вместо того чтобы открыть дверь в завтрашний день, заперла якутян в пыльный чулан истории.

Сожаление вызывает не сам акт возврата, а тот факт, что наше общество, подобно больному, страдающему потерей памяти, раз за разом выбирает галлюцинацию вместо реальности, а народ, который так и не научился быть учеником собственной истории. За этим судебным «триумфом» меркнут тени прошлого, которые мы предпочли не заметить: страшные хроники сталинского ГУЛАГа и трагедия высылки чурапчинцев на север и многие другие жуткие факты советчины. Выбирая сегодня поклонение старым идолам, мы предаем память тех, кто стал жертвой той самой системы, чьи символы мы так отчаянно пытаемся реанимировать.

Это бесконечный круг Сансары: якутяне продолжают поклоняться именам палачей наших дедов, надеясь найти в их тени безопасность. Печально видеть, как народ, ослепленный архаикой, добровольно отказывается от права на собственное завтра, предпочитая комфортную тюрьму привычных лозунгов пугающему, но живому пространству обновления. Если мы не найдем в себе мужества выучить уроки собственной боли, мы так и останемся тенями в тени молчаливого большинства, навсегда заблудившимися между тем, что было, и тем, чему мы так и не дали возможности случиться…

Постоянный читатель SakhaLife

